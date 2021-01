Mit dem IE 300 stellt der deutsche Hersteller Sennheiser einen neuen In-Ear-Kopfhörer vor. Der Sennheiser IE 300 wurde – so heißt es in der aktuellen Pressemitteilung – in Deutschland entwickelt und wird auch hierzulande hergestellt.

Technik Sennheiser IE 300

Technisches Herzstück ist eine verfeinerte Variante des von Sennheiser entwickelten dynamischen 7-mm-XWB-Wandlers (wobei XWB für „Extra Wide Band“ steht). Eine neue Membranfolie auf Polymerbasis soll Klirrfaktor und Eigenresonanzen möglichst niedrig halten (Sennheiser gibt eine THD von 0,08% bei 1 kHz sowie einen Signal-Rausch-Abstand von 94 dB an). Doch auch konstruktiv wurde einiges bedacht: Ein akustisches Rückvolumen wiederum soll unerwünschte Schallreflexionen im Gehäuse unterbinden, während eine Helmholtzresonatorkammer für die Unterdrückung von maskierenden Resonanzen im Ohrkanal verantwortlich zeichnet.

Beim Design hat sich Sennheiser von professionellen In-Ear-Monitorhörern inspirieren lassen, die sich beim Bühneneinsatz steigender Beliebtheit erfreuen. Der Sennheiser IE 300 verfügt über eine individuell einstellbare Kabelführung und wird mit Silikon- bzw. Memory-Foam-Elementen in drei Größen ausgeliefert. Diese sorgen zugleich für optimalen Sitz sowie eine gewisse passive Geräuschisolierung.

Das mitgelieferte Anschlusskabel – mit einem 3,5-mm-Stereoklinkenstecker ausgerüstet – kommt mit einer Para-Aramid-Verstärkung, die laut Sennheiser tausenden von Biegezyklen standhalten kann. Optional und gegen Aufpreis sind symmetrische Kabel erhältlich, wahlweise mit 2,5-mm- oder 4,4-mm-Steckern.

Erhältlich sind die neuen Sennheiser-In-Ears im Laufe des ersten Quartals 2021.

Preis Sennheiser IE 300 In-Ear-Kopfhörer: 299 Euro

Kontakt

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1

30900 Wedemark



Telefon: +49(0)5130-600-0

E-Mail: info@sennheiser.de

Web: https://de-de.sennheiser.com/