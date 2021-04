Der Hersteller Rotel gibt in einer aktuellen Pressemitteilung bekannt, dass voraussichtlich ab Juli 2021 gleich drei Stereo-Vollverstärker aus dem Rotel-Programm in einer MK2-Version erhältlich sein werden – es handle sich keinesfalls um kosmetische Updates, stattdessen sei bei allen drei Amps erheblich am Innenleben gefeilt worden. Die Upgrades sollen laut Rotel diverse Anpassungen und Innovationen im Schaltungsdesign bis hin auf die Komponentenebene mit sich bringen.

Rotel A14 MKII Neuerungen

Dem Rotel A14 wurde in der MKII-Version ein neuer D/A-Wandler aus dem Hause Texas Instruments spendiert, der Musikmaterial bis 32 Bit / 384 kHz verarbeiten kann. Außerdem seien diverse Optimierungen in den DAC-Ausgangsfilter, die Signalverarbeitung und die Stromversorgung eingeflossen.

Rotel RA-1572MKII Neuerungen

Dieser Vollverstärker ist nun ebenfalls mit dem neuen Texas-Instruments-DAC ausgestattet. Weitere Optimierungen betreffen die Koppel- und Filterkondensatoren sowie das Netzteil – insgesamt soll daraus unter anderem eine noch breitere und tiefere Klangbühne mit besserer Ortbarkeit der Schallquellen resultieren.

Rotel RA-1592MKII Neuerungen

Auch hier wurden zahlreiche Verbesserungen durchgeführt. Der mit 200 Watt an 8 Ohm deklarierte Class-A/B-Amp erhielt neben dem Texas-Instruments-DAC-Upgrade zwölf neue Koppelkondensatoren mit verbessertem Frequenzgang und geringeren Toleranzen. Auch im Signalpfad wurden insgesamt 28 Komponenten und Teile getauscht. Das Ergebnis – so sagt die Pressemitteilung: kontrollierter und dynamischer Bass, hohe Feinauflösung und feinste Wiedergabe von Klangnuancen.

Alle MKII-Versionen werden in Silber und Schwarz erhältlich sein und kommen mit Fernbedienung sowie intelligenter Einschaltsteuerung.

Preise Rotel-Verstärker:

Rotel A14MKII: 1.399 Euro

Rotel RA-1572MKII: 1.899 Euro

Rotel RA-1592MKII: 2.699 Euro

Kontakt

B&W Group Germany GmbH

Kleine Heide 12

33790 Halle/Westfalen

Deutschland

Telefon: +49(0)5201-87170

E-Mail: info-de@bowerswilkins.com

Web: https://www.gute-anlage.de/