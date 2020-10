Roon Nucleus / Nucleus+ im Bundle mit Roon-Abo

Gute Nachrichten für alle, die an einem Musikserver Roon Nucleus oder Nucleus+ interessiert sind: Ab sofort ist beim Kauf eines dieser beiden Geräte ein zwölfmonatiges Roon-Abo im Wert von 62 Euro im Preis inbegriffen. Jedem Audioserver liegt ein Freischaltcode bei, der das Abo initiiert – freundlicherweise ohne die häufig üblichen automatischen Verlängerungen um ein Jahr, falls man vergisst, rechtzeitig zu kündigen. Aber wer wollte schon ein Roon-Abo kündigen?

Nucleus und Nucleus+ sind ausgereifte Musikserver, die sich vor allem durch ihre technischen Daten unterscheiden. Der kleinere Nucleus kommt mit einem Intel-i3-Prozessor, kann Musikbibliotheken bis etwa 10.000 Alben bzw. 100.000 Tracks dirigieren und bis zu sechs Multiroom-Zonen bedienen, während der Nucleus+ mit einem schnelleren Prozessor aufwartet, mehr Alben und Tracks verwalten und mehr Multiroom-Zonen bedienen kann. Das macht sich natürlich auch in einem höheren Preis bemerkbar. Eine Ripping-Funktion, die via USB mit jedem beliebigen CD/DVD/Blu-Ray-Laufwerk funktioniert, ist hüben wie drüben an Bord.

Preise:

Nucleus by Roon Musikserver mit 1 Jahr Roon-Abo: 1.519,70 Euro

Nucleus+ by Roon Musikserver mit 1 Jahr Roon-Abo: 2.591,97 Euro

