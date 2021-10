Ein Abstecher ins oberbayrische Aschheim und dem dort ansässigen Vertrieb und Fachhändler KlangLoft könnte nicht zuletzt für Hörer, die ein besonderes Faible für Lösungen abseits des Mainstream haben, als bereichernde Erfahrung durchgehen.

Start ins Wochenende: Musikabend bei KlangLoft

Zusätzlich interessant ist, dass Michael Kromschröder, Chef und Seele von KlangLoft und mediabit Audio, regelmäßig Musikabende in entspannter Atmosphäre bei einem oder mehreren Gläschen Wein oder Bier organisiert. Eigene Lieblingsplatten dürfen ebenso mitgebracht werden wie Lieblingsweine. Die genauen Termine finden Sie unten aufgelistet, als zeitlicher Rahmen ist jeweils Freitagabend, 18 bis 22 Uhr, angesetzt – ein schöner Start ins Wochenende. Anmeldungen oder Fragen bitte an info@KlangLoft.de oder telefonisch via 089 / 960 58 981.

Lautsprecher von Rogers

Seit dem 1. September 2021 verantwortet mediabit Audio übrigens auch den Vertrieb von Rogers in Deutschland. Bereits 1947 von Jim Rogers gegründet, zählt Rogers zu den bekannten englischen Traditionsmarken, die mit klassischen „BBC-Monitoren“ Berühmtheit erlangten: Neben Lautsprechern war Rogers zunächst insbesondere für seine Verstärker bekannt, was sich in den 1970er Jahren und den LS3/5a-Monitoren von Rogers änderte – gleich 25000 Paare sollen seinerzeit an die begeisterten Hörer gegangen sein. Seit fast 30 Jahren ist Rogers nun in asiatischer, beständiger und die britische Tradition bewahrender Hand und hat mit Andy Whittle als technischen Direktor einen englischen Experten am Ruder, der nicht nur schon für Exposure und Audio Note aktiv war, sondern in den 1990ern auch schon mal für Rogers.

Michael Kromschröder gibt sich jedenfalls ziemlich selbstbewusst: „Neben der genialen Rogers LS3/5a – auch in einer sehr besonderen SE-Version erhältlich – gibt es aktuell die beste Version der größeren Rogers LS5/9, die je gebaut wurde. Rogers entwickelt und baut seine Lautsprecher in England von Hand mit besseren Teilen, viel mehr Detailliebe und Sorgfalt als die der Konkurrenz. Und das kann man hören.“

Darüber hinaus werden aktuell die ersten Rogers E20a/ii-Röhrenvollverstärker ausgeliefert, eine in Kooperation mit Audio Note UK verbesserte Version des legendären E20a – den E20a/ii gibt’s als reine Hochpegelversion oder optional mit hochwertiger Phonostufe.

Termine „Musikabend im KlangLoft München“

22.10.2021 | 26.11.2021 | 17.12.2021

28.01.2022 | 25.02.2022 | 25.03.2022 | 22.04.2022

Kontakt

KlangLoft München

Otto-Hahn-Straße 14

85609 Aschheim

Deutschland

Telefon: +49(0)89-960 58 981

E-Mail: info@KlangLoft.de

Web: https://www.klangloft.de/