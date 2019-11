Übliche Moving-Coil-Tonabnehmer nutzen zur Befestigung und Dämpfung einen Draht hinter dem Generator – genau dies führe allerdings häufig zu einer Hochtonresonanz, so Rega in einer Pressemitteilung zum neuen Tonabnehmer Apheta 3. Diese Resonanz, welche typischerweise im Bereich zwischen 8 – 12 kHz liegt, wird zumeist mit einem Schaumstoff/Gummi-Element bedämpft. Das eine Problem sei nun, so Rega, dass diese Art der Dämpfung zu stark oder zu schwach ausfallen könne, das andere, dass das dämpfende Material altere und damit seine ursprünglichen physikalischen Eigenschaften ändere – somit könnten auch ursprünglich gut ausbalancierte Dämpfungssysteme über die Zeit ihren „sweet spot“ verlieren, was dem Klangeindruck natürlich abträglich sei, so die Briten.

Regas MC-System Apheta umgeht das Problem auf recht radikale Weise: Es verzichtet auf die Drahtbefestigung wie auf das Dämpfungselement. Der Generator des Tonabnehmers besitzt damit – wie auf dem folgenden Bild recht deutlich zu sehen – keinerlei rückseitige Befestigung:

Das neue Rega Apheta 3 hat nun einen im Vergleich zur ersten Version um 50 % kleineren Generator spendiert bekommen, die damit einhergehende Gewichtsreduktion soll zu einer genaueren Abtastung des Vinyls beitragen und so für ein detailreicheres Klangbild sorgen. Zudem kommt das Apheta 3 mit einem neuen, sehr kräftigen Neodym-Magnetsystem und einer verbesserten, sprich schärferen Nadel: Der Abtastdiamant besitzt einen Fine-Line-Schliff. Auch das Aluminium-Gehäuse des Tonabnehmers sei komplett neu designt worden und wird aus dem Vollen gefräst.

Die empfohlene Auflagekraft liegt bei 1,9 – 2,0 g, die Ausgangsspannung bei 350 μV, der Innenwiderstand bei 10 Ω. Das MC Rega Apheta 3 wird für 1.499 Euro angeboten, erwirbt man es zusammen mit den Plattenspielern Rega Planar 8 oder Planar 10, wird es rabattiert.

Kontakt

TAD Audiovertrieb GmbH

Rosenheimer Straße 33

83229 Aschau



Telefon: +49(0)8052 - 9573273

E-Mail: hifi@tad-audiovertrieb.de

Web: https://www.tad-audiovertrieb.de/