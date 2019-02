Phonosophie öffnet dieses Wochenende die Pforten für alle interessierten HiFi- und Musikliebhaber und lädt zur Hausmesse ein:

Zu einen steht ein Liveauftritt des Cellisten Götz Kelling-Urban auf dem Plan – highfidel unterstützt (oder authentisch begleitet?) von einer Anlage der Phonosophie T-Serie. Eigens für diese Session wurden zwei Lieder von Agnes Obel („The Curse“ und „Pass Them By“) ausgewählt, zu denen Götz Kelling-Urban eine eigene „Cello-Stimme“ arrangiert hat.

Zum anderen wird die Eröffnung eines hauseigenen Canton-Showrooms gefeiert. Das Interessante und Exklusive daran: Es können insbesondere auch die mit einem besonderen Preis-Leistungs-Verhältnis und ausschließlich direkt beziehungsweise online erhältlichen Canton-Lautsprecher der A- und C-Serie auf Herz und Nieren geprüft werden. Die A- und C-Serien umfassen Stand- und Kompaktlautsprecher, Subwoofer sowie komplette Heimkino-Systeme.

Last but not least soll auf der Phonosophie’schen Hausparty die Canton Smart Vento 9 besondere Aufmerksamkeit erfahren: Ein kabellos zu betreibender Aktiv-Lautsprecher mit 2 x 600 Watt Verstärkerleistung, USB- und Bluetooth-Schnittstelle sowie interner 24-Bit-Signalverarbeitung.

Und wie immer heißt’s in der Pressemitteilung von Phonosophie abschließend: „Bringen Sie Ihre Lieblings-CD mit, denn mit Ihrer Musik soll es klingen.“ Ein USB-Stick geht bestimmt auch …

Wann?

Hausmesse:

Freitag, 15. Februar, von 14:00 bis 20:00 Uhr

Samstag, 16. Februar, von 10:00 bis 16:00 Uhr

Livemusik mit dem Cellisten Götz Kelling-Urban:

Freitag, 15. Februar, 18:00 Uhr

Samstag, 16. Februar, 12:00 Uhr

Kontakt

Phonosophie

Luruper Hauptstraße 204

22547 Hamburg



Telefon: +49(0)40–837077

E-Mail: support@phonosophie.de

Web: www.phonosophie.de