Wie uns Ingo Hansen mitteilt, sind die Norddeutschen HiFi-Tage für Phonosophie ein „riesiger Erfolg“ gewesen – ja, man habe gar nicht allen Interessentinnen und Interessenten gerecht werden können, weil der Ansturm so hoch gewesen sei. Daher gibt’s Nachschlag im Ladengeschäft von Phonosophie.

Phonosophie Hausmesse: Programm, Produkte & Termine

Kurzentschlossene können sich am 10. und 11. März 2023 in den Phonosophie-Räumlichkeiten (Adresse siehe unten) einfinden, um sich von Ingo Hansen eine sicherlich spannende Produktpräsentation angedeihen zu lassen. Unter anderem präsentiert Hansen die neue Phonosophie-Feinsilbersicherung Evolution II anhand von A/B-Vergleichen, aber natürlich auch die hauseigenen Aktivatorprodukte.

Damit nicht genug: Neu in der Vorführung bei Phonosophie sind die Lautsprecher von Fink Team (siehe auch Testbericht Fink Team Kim), außerdem zeigt Ingo Hansen die von Phonosophie getunten Marantz-Komponenten, einen Bluetooth-Receiver von Audioengine – und Tweaks rund um Plattendreher von Thorens.

Zur Abrundung gibt’s Livemusik von Götz Kelling-Urban am Cello – und zwar am Freitag um 16 Uhr und am Samstag um 13 Uhr.

Wann?

Freitag, 10.03.2023, 12 – 20 Uhr

Samstag, 11.03.2023, 10 – 16 Uhr

Kontakt

Phonosophie

Luruper Hauptstraße 204

22547 Hamburg



Telefon: +49(0)40–837077

E-Mail: support@phonosophie.de

Web: www.phonosophie.de