„Beyond“ – das bedeutet nicht nur „jenseits“ oder „über etwas hinaus“, es ist auch der Name einer Lautsprecherlinie von Orbid Sound, die aus vier Standmodellen (Stand: Oktober 2019) besteht. Das Flaggschiffmodell der Serie, die Orbid Palum, haben wir bereits vorgestellt, heute geht es um das nächstkleinere Modell namens Orbid Sound Nandur.

Es handelt sich dabei um ein passives Zweiwegeystem mit einem 8-Zoll-Tiefmitteltöner, der mit einer Polypropylenmembran bewehrt ist – der Hochton wird von einer 1-Zoll-Metallkalotte mit Waveguide wiedergegeben, die in einem separaten Gehäuse residiert.



Korpus und Hochtongehäuse sind aus 25 Millimeter starkem MDF hergestellt, die Bodenplatte kommt mit 30-mm-MDF und beinhaltet vier effektive Schwingungsdämpfer aus Kunstkoralle. Sie sollen für eine wirkungsvolle Entkopplung vom Boden sorgen. Gehäuseteile und Bodenplatten sind wahlweise durch verschraubte Edelstahlkugeln oder massive Alu-Blöcke miteinander verbunden. Orbid Sound liefert die Nandur mit einem Anschlussterminal aus 8 mm starkem Aluminium und vergoldeten Polklemmen.

Damit nicht genug: Auch bei der Lackierung hat der geneigte Kunde die Wahl. Standardmäßig ist die Nandur in Schwarz und Weiß erhältlich – und zwar jeweils in den Varianten Seidenmatt und Hochglanz. Wer’s individuell mag, kann den Lautsprecher gegen Aufpreis in jeder beliebigen RAL-Farbe bestellen, auch hier gibt’s die Varianten Hochglanz und Seidenmatt.

Orbid Sound empfiehlt den Lautsprecher für Räume bis 35 m². Aufgrund des hohen Wirkungsgrads (92 dB/W/m) dürfte auch der Einsatz von Röhrenverstärkern interessant sein.

Die Nandur wird von Hand in Baden-Württemberg gefertigt, die Garantiezeit beträgt respektable sechs Jahre.

Preis Orbid Sound Nandur: ab 5.400 Euro

