Am 20. und 21. September ist es mal wieder so weit: Der in Schwäbisch Gmünd beheimatete Hersteller Nubert öffnet seine Pforten für neugierige Musik- und Hifi-Fans und veranstaltet seine nuDays. Da es in der Vergangenheit regelmäßig mehr Interessenten gab, als Plätze zur Verfügung standen, verlost fairaudio zwei Eintrittskarten!

Schrieben Sie uns dazu einfach eine E-Mail an leser@fairaudio.de mit dem Betreff „nuDays 2019“ – die zwanzigste und einundzwanzigste Mail, die in dieser Sache bei uns eingehen, sind die „Gewinnermails“! Voraussetzungen sind Ihr vollständiger Name und Ihr Einverständnis, dass wir Ihren Namen sowie Ihre Mailadresse der Firma Nubert bekanntgeben dürfen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Einsendeschluss ist der 14. Juli 2019. Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.

Was erwartet einen beim Nubert nuDay? Lassen wir dazu doch am besten unmittelbar die Schwaben zu Wort kommen:

„Auch in diesem Jahr möchten wir wieder Gäste in unsere „Heiligen Hallen“ in Schwäbisch Gmünd einladen, um unseren Besuchern die Nubert Speaker Factory zu präsentieren. Für Interessenten ist dies eine seltene Gelegenheit, ihren Lieblingslautsprecherhersteller aus nächster Nähe zu erleben und anderen Klangbegeisterten in gemütlicher Atmosphäre zu begegnen.

Am 20. und 21. September öffnen wir unsere Pforten zu den nuDays 2019. Die nuDays sind unsere Tage der offenen Tür. Wir möchten Ihnen einen Blick hinter die Kulissen gewähren. Wo und wie tüfteln unsere Entwickler? Welche Stationen durchläuft Ihre Bestellung in unserer Logistik? Was können die Kolleginnen und Kollegen von der Nubert Experten-Hotline für Sie tun? Wie arbeitet die Nubert Speaker Factory?

Wir wollen Ihren Wissensdurst mit interaktiven Fachvorträgen stillen und Sie mit dem Nubert Team und anderen Gästen zusammenbringen. Kurz, wir möchten Ihnen einen Tag bescheren, an dem sich alles um das Thema Klangfaszination dreht. Dazu laden wir an dem benannten Freitag und an dem Samstag im September Gäste ein.

Zum geplanten Programm gehören:

Fachvorträge der Nubert Ingenieure

Präsentationen verschiedener Neuheiten

Geselliges Beisammensein mit den Nubis

Führung durch die Firmenzentrale

Besichtigung der Entwicklungsabteilung

Bitte beachten Sie, dass wir in diesem Jahr aus logistischen Gründen kein großes nuFest veranstalten, sondern einen nuTreff im kleineren Rahmen im Gmünder Ladengeschäft planen. Aufgrund der begrenzten Platzverhältnisse werden wir die Teilnehmerzahl dort limitieren müssen.”

Kontakt

Nubert electronic GmbH

Goethestraße 69

73525 Schwäbisch Gmünd



Telefon: +49(0)7171–92690-0

E-Mail: info@nubert.de

Web: https://www.nubert.de/