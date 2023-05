Auch der schwäbische Hersteller Nubert will dieses Jahr in München für eindrucksvollen Ton sorgen. In einer aktuellen Pressemitteilung kündigt der Direktversender gleich mehrere spannende Vorhaben für die High End an.

Nubert auf der „High End“ – Das Messeprogramm

Es sollen – so heißt es in der Pressemitteilung – einige neue Produkte als Premieren enthüllt werden. Was für Produkte das sein werden? Nubert gibt sich natürlich zugeknöpft, um die Spannung zu steigern …

Wer seine Neugier stillen möchte, kann am Messe-Samstag und -Sonntag das Nubert-Team jederzeit in Halle 4, Stand S04 spontan besuchen, inklusive möglicher Fachgespräche und Beratung. Parallel wird es im Raum F001 einen geregelten Ablauf diverser Vorführungen geben, um optimale Bedingungen zu gewährleisten.

Am Donnerstag und Freitag gibt es spezielle Vorführungen und Einblicke in die Produktneuheiten, zugeschnitten auf die besonderen Bedürfnisse von Fachbesuchern. Parallel dazu sind am Freitag für geladene Gäste – im Stil der Nubert-Hausmesse „nuDay“ – Vorträge und ausführliche Produktvorführungen, anberaumt.

Messe „High End“ in München

Wann?

18. – 19. Mai 2023, 10 – 18 Uhr: nur für Fachbesucher

20. Mai 2023, 10 – 18 Uhr: für alle geöffnet

21. Mai 2023, 10 – 16 Uhr: für alle geöffnet

Wo?

MOC München

Lilienthalallee 40 | 80939 München

Kontakt

Nubert electronic GmbH

Nubertstraße 1

73529 Schwäbisch Gmünd



Telefon: +49(0)7171-8712-0

E-Mail: info@nubert.de

Web: https://www.nubert.de/