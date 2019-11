Die britische Audio-Schmiede Naim gibt bekannt, dass ab sofort bei den Netzwerk-Playern Naim ND5, XS2, NDX 2 (siehe Test) und ND 555 über ein kostenloses Firmware-Update Apples AirPlay 2 zur Verfügung steht. AirPlay 2 bietet Multi-Room-Funktionalität und die Sprachsteuerung „Siri“. Das jetzige Update folgt den vorherigen für Naims Mu-so- und Uniti-Produktreihen. Damit ist nun für viele Musik-Streaming-Produkte von Naim dieser Standard verfügbar.

Bei AirPlay 2 handelt es sich um eine proprietäre Apple-Technik, mit der Musik von Gerätschaften wie dem iPhone, iPad, iPod Touch, Mac sowie Apple TV übertragen werden kann. Als mögliche Audioquellen kommen beispielsweise Apple Music, Spotify, Tidal, YouTube und andere in Betracht – steuern lässt sich das Ganze über Apples Home-App, das Control Center oder per Siri-Sprachbefehl.

Nutzer der Sprachsteuerung können Siri auffordern, ein bestimmtes Album, einen bestimmten Titel beziehungsweise eine bestimmte Wiedergabeliste synchron mit allen kompatiblen Produkten in jedem Raum oder in einem einzelnen Raum abzuspielen – oder eben unterschiedliche Musik in jedem Raum. Darüber hinaus soll AirPlay 2 eine verbesserte Pufferung des Datenstroms ermöglichen und so für eine höhere Audio-Streaming-Leistung im Netzwerk sorgen.

Systemanforderungen für Apple AirPlay 2 sind:

iPhone, iPad oder iPod touch mit iOS 11.4 oder neuer

Apple TV 4K oder Apple TV HD mit tvOS 11.4 oder neuer

HomePod mit iOS 11.4 oder neuer

Mac oder PC mit iTunes 12.8 oder neuer

Mac mit macOS Catalina

AirPlay 2 wird von folgenden Naim-Audio-Produkten unterstützt:

Mu-so-Serie: Mu-so 1. Generation, Mu-so Qb 1. Generation, Mu-so 2. Generation, Mu-so Qb 2. Generation

Uniti-Serie: Uniti Atom, Uniti Star, Uniti Nova

500er Serie: ND 555

Classic-Serie: NDX 2

XS-Serie: ND5 XS 2

Kontakt

Focal Naim Deutschland GmbH

Hainbuchenweg 14-18

21224 Rosengarten



Telefon: +49(0)4105 - 77050

E-Mail: info@focal-naim.de

Web: https://www.naimaudio.com/de