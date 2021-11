Der Hersteller KEF kündigt eine Rabattaktion ab, die am 18. November startet und rund 40 Tage lang läuft. In diesem Zeitraum werden die Modelle der KEF-R-Serie („R“ steht übrigens für Referenz) mit einem Rabatt von bis zu 20 Prozent angeboten.

KEF R-Serie: Konzept und Modelle

Insgesamt sechs Modelle umfasst die R-Serie: drei Dreiwege-Standlautsprecher (R5, R7 und R11), die kompakten Zweiwegler R3, den Centerlautsprecher R2c und den Dolby-Atmos-Lautsprecher R8a.

Typisch für KEF und die R-Serie sind die integrierten Uni-Q-Koaxialsysteme, die inzwischen in der zwölften Generation vorliegen. Die Tieftöner der Serie wurden ebenfalls neu entwickelt. Aufwändig sind nicht zuletzt die Gehäuse: So kommt in der R-Serie eine spezielle Schwingungsdämpfung zum Einsatz, bei der interne Klammern mit einer dämpfenden Schnittstelle verbunden sind.

Alle Modelle sind wahlweise in Schwarz oder Weiß-Hochglanz sowie Echtholz-Walnussfurnier erhältlich.

Ab dem 18.11. gibt es auf der KEF-Website (siehe Link unten) genaue Preisinformationen, die Aktion läuft bis einschließlich 9. Januar 2022.

Lesen Sie hier unseren Test der KEF R7.

Kontakt

GP Acoustics

Kruppstraße 82 - 100

45145 Essen



Telefon: +49(0)201 – 17039-0

E-Mail: info.de@kef.com

Web: https://de.kef.com/