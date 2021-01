KEF Mu3 Noise Cancelling True Wireless Kopfhörer

Der britische Industriedesigner Ross Lovegrove war schon für zahlreiche große Marken wie Airbus, Olympus, Sony und Apple tätig. Nun durfte er sich anlässlich des 60. Geburtstags von KEF wieder einmal an einem KEF-Wireless-Kopfhörer austoben: am KEF Mu3 Noise Cancelling True Wireless.

KEF Mu3 Noise Cancelling True Wireless – Technik

Verbaut sind dynamische 8,2-mm-Vollbereichstreiber, die – so heißt es in der Pressemitteilung – vom KEF-Akustik-Team aufwändig feinabgestimmt worden seien, um einen dynamischen und ausgewogenen Sound zu erzielen.

Mit an Bord ist eine aktive Rauschunterdrückung, die Außengeräusche weitgehend eliminiere, ohne die Klangqualität des Gehörten zu beeinträchtigen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Ein Umgebungsmodus gestattet es, die Geräuschunterdrückung kurzfristig zu unterbrechen. Die netzstromfreie Systemlaufzeit beträgt 24 Stunden (9 Stunden bei voller Ladung, 15 zusätzliche Stunden per Ladebox).

Damit die KEF Mu3 gut sitzen, haben die Ingenieure ausgiebig an verschiedenen Ohrformen und -größen geforscht und als Ergebnis vier unterschiedlich ausfallende Ohrstöpsel konzipiert, die dem KEF Mu3 beiliegen.

Musik wird stabil und mit latenzfreier Stereofonie über Bluetooth 5.0 übertragen – denn linker und rechter Hörer werden gleichzeitig beschickt, was grundsätzlich bei Bluetooth-Kopfhörern nicht selbstverständlich ist.

Der nach IPX5 spritzwassergeschützte KEF Mu3 wird ab Februar 2021 verfügbar sein.

Preis KEF Mu3 In-Ear-Kopfhörer: 229 Euro

Kontakt

GP Acoustics

Kruppstraße 82 - 100

45145 Essen



Telefon: +49(0)201 – 17039-0

E-Mail: info.de@kef.com

Web: https://de.kef.com/