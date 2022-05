Der britische Hersteller KEF kündigt – nach der erfolgreichen Einführung der kompakten LS50 Wireless – mit dem LS60 Wireless seinen ersten kabellosen Standlautsprecher an. Er wurde in Kooperation mit dem renommierten Industriedesigner Michael Young entwickelt und wird ab Juni 2022 erhältlich sein.

KEF LS60 Wireless: Technologie und Design

Die LS60 Wireless kommt im vergleichsweise schlanken Design – das ist vor allem deshalb möglich, weil die Frontseite lediglich mit dem berühmtem Uni-Q-Koaxialchassis ausgestattet ist. Die Uni-Core-Basstreiber hingegen sind seitlich angebracht. Außerdem hat KEF die Metamaterial-Absorptionstechnologie verwendet, über die wir erstmals im September 2020 berichteten.

Zuspielen lässt sich – so wie bei der LS50 Wireless – über eine Vielzahl von Quellen. Kabellos geht’s über Bluetooth und WLAN, kabelgebunden digital per LAN, HDMI eARC, koaxialem und optischem S/PDIF-Eingang – und analog via Aux-Hochpegeleingang. Unterstützt werden unter anderem Apple Airplay, Google Chromecast sowie der MQA-Codec. PCM-Dateien lassen sich bis zu 24 Bit/384 kHz verarbeiten, auch DSD-Wiedergabe ist möglich.

Die verbauten Verstärkermodule erzeugen eine Systemgesamtleistung von 1400 Watt und kommen mit separatem Verstärkerstufen für die drei Wege.

KEF bietet die LS60 Wireless in drei Farbausführungen an: Grau (Titanum Grey), Blau (Royal Blue) und Weiß (Mineral White).

Preis KEF LS60 Wireless: 6.599 Euro

Kontakt

GP Acoustics

Kruppstraße 82 - 100

45145 Essen



Telefon: +49(0)201 – 17039-0

E-Mail: info.de@kef.com

Web: https://de.kef.com/