Mit dem Tune 220TWS bringt JBL kurz vor Weihnachten noch einen nagelneuen In-Ear-Kopfhörer heraus, der komplett ohne Kabel auskommt – und in vier Metallic-Farbvarianten zu haben ist.

Die JBL Tune 220TWS können mit Sprachassistenten kommunizieren und haben eine Freisprechanlage integriert. Sie verfügen über 19 Stunden kombinierter Wiedergabezeit, bestehend aus drei Stunden Spielzeit und 16 Stunden Reserve in der mitgelieferten Lade- und Transportbox. Die Kopfhörer sind mit dynamischen 12-mm-Membranen ausgestattet und können im Ohr einen maximalen Schalldruckpegel von 98 dB erzeugen – den JBL-typischen Pure-Bass-Sound inklusive.

Per Fingertipp auf die Tasten am rechten und linken Ohrhörer lassen sich Tracks wechseln, Anrufe durchschalten oder Sprachbefehle aktivieren. Erhältlich sind die In-Ears JBL Tune 220TWS ab sofort in den Farbvarianten Triple Black, Pure White, Ocean Blue und Dusty Pink.

Preis JBL TUNE 220TWS In-Ear-Kopfhörer: 129 Euro

Kontakt

HARMAN Deutschland GmbH

Parkring 3

85748 Garching bei München



Telefon: +49(0)8031-39116 00

E-Mail: harman@behle-partner.de

Web: https://de.jbl.com/