Um Ideen sind offenbar weder der 2014 in Hamburg gegründete Lautsprecherhersteller Inklang noch die stilwerk-Gruppe verlegen: Beide berichten gemeinsam in einer aktuellen Pressemitteilung von einem außergewöhnlichen Joint Venture, das über die bisherige Zusammenarbeit – Inklang hat einen Showroom im Hamburger stilwerk – hinausgeht.

So hat die stilwerk-Gruppe insgesamt 200 Hotelzimmer in vier Hotels an den Standorten Rotterdam, Travemünde und Hamburg mit den Regallautsprechern 10.2 Advanced Line ausgestattet – angetrieben vom Verstärker D3020 von NAD.

Eine originelle Idee, finden auch wir – denn so lässt sich das Probehören eines Lautsprechers optimal mit einem schönen Ausflug verbinden: Wife- oder Husband-Acceptance-Factor dürften sich durch die Aktion vermutlich deutlich erhöhen. Hartgesottene bringen Quellgerät und Verbindungskabel zu ihrem Kurztrip ins Hotel mit – und wer es etwas unauffälliger mag, der verbindet sein Smartphone oder Tablet per Bluetooth mit dem NAD-Verstärker …

PS: Lesen Sie hier unsere Inklang-Rezensionen.

