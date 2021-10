Der in der Schweiz beheimatete Hersteller Piega gibt in einer aktuellen Pressemitteilung bekannt, dass die Vertriebsaktivitäten ausgebaut werden – zu diesem Zweck wird der im HiFi-Business erfahrene Ingo Trebing die Mannschaft verstärken.

Bereits im Juli 2020 hat Piega den Vertrieb seiner Produkte in Österreich und Deutschland auf eine Direktbelieferung ausgewählter Fachhändler umgestellt. Seit dem 1. Oktober unterstützt Ingo Trebing nun das Vertriebsteam als Regional Sales Manager speziell für die Regionen West- und Nordwestdeutschland. Zu seinen Aufgaben wird es auch gehören, das Händlernetz zu erweitern.

Trebing ist in der Branche kein Unbekannter: Schon in 1990er Jahren war er in der Lautsprecherbranche aktiv und hatte zuletzt bei einem renommierten deutschen HiFi-Vertrieb eine Position inne.

Wir wünschen viel Erfolg!

Kontakt

Piega SA

Bahnhofstrasse 29

8810 Horgen

Schweiz

Telefon: +41(0)44-725 90 42

E-Mail: mail@piega.ch

Web: https://piega.ch/