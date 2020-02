Die bereits im Dezember 2019 vorab angekündigten Denon-Home-Wireless-Lautsprecher sind nun erhältlich – und zwar in den Farbvarianten Schwarz und Weiß. Die Lautsprecherserie besteht aus drei Modellen mit unterschiedlicher Verstärkerleistung und Treiberbestückung. Sie alle haben ein planes Bedienfeld mit einem Näherungssensor: Sobald man sich mit der Hand nähert, leuchten die Steuerungs-LEDs auf. Schnellwahltasten gestatten einen unkomplizierten Zugriff auf bevorzugte Internet-Radiosender oder die Quellenwahl. Dank des wasser- und schmutzabweisenden Bezugs sollen sich die Denon-Home-Geräte auch in Küche oder Bad wohlfühlen.

Der kleinste, Denon Home 150, kommt mit einem Dreieinhalbzoll-Tiefmitteltöner und einem 1-Zoll-Hochtöner – er ist eher für kleine bis mittlere Räume gedacht.

Opulenter bestückt ist der Denon Home 250, er besitzt zwei 4-Zoll-Tiefmitteltöner und ein Hochtönerpaar, das für eine breitere Schallstreuung angewinkelt verbaut wurde. Eine passive 5,25-Zoll-Bassmembran unterstützt die Tiefmitteltöner im Bassbereich. Zum Einsatz kommen vier separate Leistungsverstärker.

Das Flaggschiffmodell Denon Home 350 wartet mit sechs Chassis auf – zwei 6,5-Zoll-Tieftöner, zwei 2-Zoll-Mitteltöner und zwei Hochtöner –, die jeweils von einem eigenen Leistungsverstärker angetrieben werden.

Alle drei Lautsprechermodelle bieten Zugriff auf eine reichhaltige Auswahl an Streaming-Diensten (Spotify, Apple Music, Amazon Music HD, TIDAL, TuneIn, Deezer), die via WLAN, Apple AirPlay 2 und Bluetooth genutzt werden können. Durch eine USB-Schnittstelle sowie einen analogen 3,5-mm-Stereoklinkeneingang können jedoch auch andere Audioquellen zum Einsatz kommen. Die Denon-Home-Serie unterstützt darüberhinaus die Sprachassistenten Siri, Google Assistant und Amazon Alexa (derzeit noch nicht aktiviert, aber im Laufe des Jahres per Firmware-Update zu erwarten).

Die Denon-Home-Lautsprecher lassen sich im Mono- wie im Stereobetrieb (mit zwei Lautsprechern) fahren – und in Verbindung mit einer Denon-Soundbar oder dem DSW-1H-Subwoofer zu einem vollwertigen 5.1-Heimkino-Set ausbauen. Verarbeitet werden ALAC-, FLAC- und WAV-Dateien mit bis zu 192 kHz/24 Bit sowie DSD-Dateien mit 2,8 und 5,6 MHz.

Preise:

Denon Home 150 Wireless-Lautsprecher: 249 Euro

Denon Home 250 Wireless-Lautsprecher: 499 Euro

Denon Home 350 Wireless-Lautsprecher: 699 Euro

