Da freut sich nicht nur der Rastafari: Mit dem Positive Vibrations 2 legt die Lifestyle-Marke House of Marley einen neuen On-Ear-Kopfhörer auf. Er kommt mit schlichten, schwarzen Muscheln, die mit goldfarbenen und roten Details sowie feinen Bambus-Elementen kontrastiert werden.

Hätten Sie’s gewusst: The House of Marley wurde tatsächlich von Nachfahren des berühmten Reggae-Künstlers Bob Marley gegründet – und zwar schon 2010. Man arbeitet bevorzugt mit Recycling-Stoffen, die aus aufbereitetem – jawohl! – Hanf, Biobaumwolle und recycelten Wasserflaschen bestehen. Ein Prozent der Verkaufsumsätze fließt in Wiederaufforstungsprojekte, es konnten schon jetzt auf diese Weise 185000 Bäume gepflanzt werden, sagt die aktuelle Pressemitteilung.

Auf der technischen Seite werden dynamische 50-mm-Schwingspulentreiber, ein mit geflochtenem Material ummanteltes Kabel und eine Freisprecheinrichtung geboten. Der Kopfhörer lässt sich übrigens auch zusammenklappen.

Preis House of Marley Positive Vibration 2: 49,99 Euro

