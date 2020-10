Nachdem in diesem Jahr die führende internationale Audio-Messe pandemiebedingt ausfallen musste, wagt die veranstaltende High End Society für das Jahr 2021 vorsichtigen Optimismus. Die High End soll wieder stattfinden, und zwar wie immer im MOC München, vom 13. bis 16. Mai 2021.

Die Vorzeichen indes haben sich geändert, sagt Stefan Dreischärf, Geschäftsführer der High End Society: „Mit dem Wissen, dass die nächste High End die erste internationale Audio-Show nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie sein wird, mussten wir viele neue Überlegungen in unsere Planung einfließen lassen.“ Man wolle vor allem den B2B-Bereich stärken, so Dreischärf weiter – und deshalb soll es im nächsten Jahr erstmals zwei Fachbesuchertage geben. Das soll zum einen die Publikumsströme entzerren und zum anderen mehr Kundentermine ohne Zeitdruck ermöglichen. Parallel wird es auf einer abgetrennten Fläche im MOC eine neue Zuliefermesse namens IPS (International Parts & Supply) geben – als Plattform für die Industrie.

Ein besonderes Augenmerk wird auf diversen Vorkehrungen zum Schutz der Gesundheit aller Beteiligten liegen. So will man bei anhaltender Ansteckungsgefahr in enger Abstimmung mit dem MOC München und den zuständigen Behörden alle notwendigen Auflagen umsetzen, beispielsweise durch höhere Mindestgrößen der Messestände, breitere Gänge und geregelte Publikumsströme. Dazu kommt ein flexibles Hygiene- und Infektionsschutzkonzept.

Wann?

13. Mai bis 16. Mai 2021

Wo?

MOC München – Lilienthalallee 40

80939 München-Freimann

Öffnungszeiten:

Donnerstag und Freitag: Fachbesuchertag von 10:00 bis 18:00 Uhr

Samstag: 10:00 bis 18:00 Uhr

Sonntag: 10:00 bis 16:00 Uhr

Eintrittspreise:

Fachbesucher mit Vorabregistrierung für zwei Tage: 30 Euro

Fachbesucher mit Vorabregistrierung für vier Tage: 40 Euro

Besucher-Tagesticket Samstag: 10 Euro

Besucher-Tagesticket Sonntag: 5 Euro

Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt

Kontakt

High End Society

Vorm Eichholz 2g

42119 Wuppertal



Telefon: +49(0)202 – 702022

E-Mail: info@highendsociety.de

Web: https://www.highendsociety.de/