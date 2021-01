HifiAkademie Stream6 mit WiSA-Technologie

Neues von Hubert Reith: Der umtriebige Entwickler und Mastermind der HiFiAkademie hat seinem Netzwerkspieler Stream6 eine neue Funktionalität eingehaucht, die insbesondere Nutzer von kabellosen Aktivlautsprechern erfreuen dürfte.

HiFiAkademie & WiSA-Technologie

Und zwar kann der Stream6 jetzt mit einer sogenannten WiSA-Platine aufgerüstet werden. Es handelt sich bei WiSA um eine Funkschnittstelle bzw. einen Funkstandard – so wie wir es von Bluetooth oder Apple AirPlay kennen. Der Unterschied ist jedoch, dass die Klangqualität bei WiSA in den meisten Fällen deutlich besser sein dürfte. Denn WiSA kann bis zu acht Kanäle verlustfrei und synchron mit 24 Bit/96 kHz versorgen. Noch dazu funkt WiSA per automatischer Kanalwahl im weniger belasteten Sendeband (5.1 – 5.8 GHz), sodass die Übertragung qualitativ hochwertiger und störungsfreier sein dürfte als klassisch per WLAN oder Bluetooth.

Ein mit dem WiSA-Interface ausgerüsteter HiFiAkademie Stream6 erkennt beim Einschalten alle erreichbaren WiSA-Lautsprecher. Per Webinterface oder App lassen sich die Lautsprecher dann konfigurieren und verwalten. Das funktioniere, so Hubert Reith, sowohl für den reinen Stereo- als auch für den AV-Betrieb.

Ach ja: Sie finden WiSA-kompatible Lautsprecher unter anderem in den Portfolios von System Audio, Buchardt, Betonart Audio, Bang & Olufsen oder auch Klipsch.

Preise:

HiFiAkademie Stream6 Netzwerkspieler: ab 1.890 Euro

HiFiAkademie WiSA-Interface: 395 Euro

Kontakt

HiFiAkademie

Zähringerstraße 2

69181 Leimen



E-Mail: info@hifiakademie.de

Web: https://hifiakademie.de