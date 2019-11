Der HiFi-Vertrieb Ibex Audio bespielt am kommenden Wochenende gleich zwei audiophile Events – in Baden-Württemberg sowie in Berlin:

„Noch besser durch Infraschall?“ Dieser Frage soll auf einem Workshop mit Matthias Böde beim HiFi-Händler Sound@Home in Reutlingen nachgegangen werden. Zu diesem Zwecke wird der Highend-Lautsprecher Wilson Benesch Resolution (ab 44.900 Euro) mit und ohne Einsatz des „Infraschall-Subwoofers“ Torus Infrasonic Generator (9.380 Euro; Subwoofer & Verstärker) zu hören sein.

Zudem möchte Sie Matthias Böde von der Zeitschrift Stereo an diesem Samstagabend mit auf eine „spannende Reise in die Welt der Musik und des guten Klangs“ entführen. Das Programm wird im Rahmen einer Sonntagsmatinée wiederholt. Um Anmeldung unter der E-Mail info@soundathome.de wird gebeten.

Wann?

Samstag, 09.11.2019, 19:30 bis 21:30 Uhr

Sonntag, 10.11.2019, 11:00 bis 13:00 Uhr

Wo?

sound@home

Obere Wässere 1

72764 Reutlingen

Am kommenden Samstag ist freilich auch in Berlin was los: Zum inzwischen zwölften Mal findet von 17:00 Uhr bis 24:00 Uhr die Lange Nacht der Ohren statt: Neun Berliner HiFi-Händler laden zu einer musikalisch-klangvollen Reise durch die Hauptstadt ein. Und damit der reisende Audiophile smooth durch die Nacht gleitet, gibt’s einen eigens organisierten Shuttle-Bus. Hier erfahren Sie mehr zur Langen Nacht der Ohren und den teilnehmenden Händlern.

Mit von der Partie ist auch das HiFi Studio 10 in Charlottenburg – das unter anderem Ibex-Audio-Lautsprechermarken wie Wilson Benesch und Russell K. sowie die Schweizer Edel-Elektronik von CH Precision (siehe Test Vollverstärker I1) im Programm hat. Am kommenden Samstagabend soll es hier aber vor allem um das Portfolio von Heed Audio gehen: Heeds neuer, großer Vollverstärker Lagrange, der preislich bei 3.850 Euro liegt, wird zusammen mit dem CD-Player Heed Thesis Delta (2.890 Euro) an der Russell K. Red 120 (ab 3.550 Euro) spielen – diesen ungewöhnlichen Standlautsprecher hatten wir neulich im Test.

Wann?

Samstag, 09.11.2019, 17:00 bis 24:00 Uhr

Wo?

Hifistudio 10

Grolmanstraße 56

10623 Berlin

Kontakt

Ibex Audio

Alfredshöhe 29

89522 Heidenheim



Telefon: +49(0)7321-2 54 90

E-Mail: info@ibex-audio.de

Web: https://ibex-audio.eu/