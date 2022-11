Heco Aurora 900 AM: Dolby-Atmos-Standlautsprecher

Mit dem Aurora 900 AM stellt der bekannte Hersteller Heco einen neuen Standlautsprecher vor, der Audioformate mit Höhenkanal, allen voran Dolby Atmos, unterstützt. Der Treiber für den Höhenkanal sitzt an der Oberseite des Lautsprechers – eine praktische Lösung für alle, die keine Extra-Deckenlautsprecher für diesen Kanal in ihren Wohn- oder Hörraum einbauen wollen.

Heco Aurora 900 AM: Treiberbestückung inklusive Koaxchassis für den Höhenkanal

Die Heco Aurora 900 AM kommen mit insgesamt sechs stahlkorbbewehrten Treibern pro Kanal: Den Tieftonbereich bespielen zwei 17-cm-Tieftöner mit Kraftpapiermembran – sie sollen laut Heco bis 25 Hertz hinab einen präzisen Basssound liefern. Auch für den Mitteltonbereich gelangt ein 17-cm-Treiber zum Einsatz. Den nach vorne abstrahlenden Hochtonbereich verantwortet eine 28-mm-Kalotte mit Seiden-Verbundmaterial-Membran. Der Hochtöner ist mit einer wellenförmigen Umrandung zur Optimierung der Abstrahlung ausgestattet.

Soviel zu den frontseitig „sichtbaren“ Lautsprechern. Für den Atmos-Höhenkanal gibt es an den Oberseiten der Aurora 900 AM noch jeweils einen Koaxialtreiber, der einen 13-cm-Konus mit einer 20-mm-Kalotte kombiniert. Selbstverständlich, so Heco, sei das Arrangement der Aurora 900 AM offiziell Dolby-Atmos-zertifiziert.

Zur Verkabelung ist der Lautsprecher mit einem Bi-Wiring-Terminal für die frontseitigen Treiber sowie einem abgesetzten Anschlussfeld für den Atmos-Höhenkanal ausgestattet.

Die neuen Heco-Standlautsprecher sind schlanke 20 Zentimeter breit und 117 Zentimeter hoch – sie sind erhältlich in Ebony Black und Ivory White und wiegen 23 Kilogramm, was unter anderem an dem aufwändigen, mehrfach verstrebten Gehäuse liege, so Heco.

Preis Heco Aurora 900 AM: 1.798 Euro

