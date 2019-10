Hervorragende Kopfhörer, Weine und Craftbiere in einem 600 Jahre alten Kreuzgewölbekeller im schönen Heidelberg antesten und mit Experten (sowohl bier- wie audioseitig) entspannt fachsimpeln. Mutet wie ein Eldorado für Genießer an? Ja – und das Schöne daran: Das Ganze ist mehr als bloße Sage und wird an diesem Samstag (12.10.2019, ab 10 Uhr) in Form des Headphone Camp Vol. 1 höchst real.

Über den genauen Rahmen des Events hatten wir vor Kurzem bereits ausführlich berichtet. Zum kurzen Nachlesen: Für den Kopf und alle Sinne: Headphone Camp – Vol.1

Nun reicht der Veranstalter – die ortsansässige Headphone Company – noch das genaue Line-up des Headphone Camp Vol. 1 nach, das wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Es treten auf & an:

Over-Ear-Kopfhörer von: Stax, Focal, Warwick/Sonoma, Mr.Speakers, Meze, ZMF, Abyss, Raal, Audeze, Hifiman, Beyer, Astell & Kern, Campfire

In-Ear-Kopfhörer von: InEar, Campfire, 64 Audio, Etymotic, Westone, JH Audio (Jerry Harvey), Empire, Noble, Inearz, Meze, Astell & Kern (Kooperation Beyerdynamic), Astell & Kern (Kooperation JH Audio), Dita, Custom Art, Earsonics, AAW, Shozy, Radius, Audeze

Genüsse im Glas: Sensationelles Craft-Bier-Tasting (moderiert von einem genial-chaotischen Braumeister) sowie eine Wein-Assemblage der Extraklasse ­– so das vielverheißende Versprechen der Headphone Company im O-Ton.

Ach ja: Ein Taxi-Stand befindet sich unmittelbar vor dem Gebäude …

Weitere Infos und die Reservierung(!) zum Headphone Camp finden Sie hier: https://headphonecompany.com/headphone-camp-vol-1/

Kontakt

Headphone Company

Neue Stücker 13

69118 Heidelberg

Deutschland

Telefon: +49(0)6221-889211

E-Mail: info@headphone-company.com

Web: https://headphonecompany.com