Hochwertigste Over-Ear- und In-Ear-Kopfhörer renommierter Hersteller nach Herzenslust antesten, edle Weine, Craftbier und andere Leckereien genießen – und das auch noch in einem atmosphärischen, 600 Jahre alten Kreuzgewölbekeller eines ehemaligen Klosters, das in einer schönen Altstadt gelegen ist, die mit zusätzlichen Sightseeing-Erlebnissen lockt.

Klingt fast zu gut, um wahr zu sein?

Nein, kein Märchen, sondern schöne Realität: Denn die Headphone Company lädt am 12. Oktober 2019 in Heidelberg zum Headphone Camp – Vol. 1 ein.

Zu Ohren gereicht werden audiophile Over-Ears unter anderem von Meze, ZMF, Stax, Audeze, Ultrasone, Beyer, Warwick, Mr.Speakers, Focal, Abyss, Final, Campfire und Hifiman. „Sowie die eine oder andere Überraschung“, wie Thomas Halbgewachs, Organisator und Chef der Headphone Company, verspricht.

„In einem Shoot-Out können Besucher zudem den besten In-Ear der Welt küren.“ Der illustere Kandidatenkreis setzt sich aus dem Besten zusammen, was namhafte Hersteller wie Inear aus Darmstadt, Beyerdynamic, Astell & Kern, Meze, Campfire, Jerry Harvey, Empire, Noble, Earsonics, 64 Audio, Westone, Custom Art, Dita, AAW, Acoustune, Shozy und qdc zu bieten haben. Auch hier stehen zusätzliche Geheimtipps auf dem Plan.

Last but not least: Das Headphone Camp – Vol. 1 wird von einem Expertenpanel aus Journalisten und Entwicklern flankiert, mit denen der geneigte Kopfhörer-Aficionado während der Veranstaltung locker parlieren und fachsimpeln kann. Und eine weitere unbedingt erwähnenswerte Person – der Braumeister der Astell & Kern-Biere – wird seine persönlichen Lieblingsbiere aus aller Welt präsentieren. Ein gemeinsames Bier- und Wein-Tasting lässt den Abend entspannt ausklingen.

„Das Event beginnt um 10 Uhr – und geht, solange die Wein- und Biervorräte reichen. Der Eintritt ist frei. Lediglich Food & Drinks werden auf Kostenbasis berechnet“, so der Veranstalter.

Weitere Infos und die Reservierung zum Headphone Camp finden Sie hier: https://headphonecompany.com/headphone-camp-vol-1/

Online-Anmeldungen werden aufgrund der begrenzten räumlichen Kapazitäten dringend empfohlen!

Kontakt

Headphone Company

Neue Stücker 13

69118 Heidelberg

Deutschland

Telefon: +49(0)6221-889211

E-Mail: info@headphone-company.com

Web: https://headphonecompany.com