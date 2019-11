Am 1. November wurde Günther Nubert 70 Jahre alt – da gratulieren natürlich auch wir. Bereits 1975 gründete Nubert das gleichnamige Unternehmen und machte sein Hobby zum Beruf.

Offenbar waren ihm elektrotechnische und akustische Talente in die Wiege gelegt, denn – so verrät uns eine Pressemitteilung aus dem Hause Nubert – er soll schon im zarten Alter von elf Jahren sein erstes Transistorradio gebaut und mit 14 Jahren Leistungstransistoren selbst konstruiert haben.

Später wurde er vom amerikanischen Generalkonsulat ins seinerzeit aufstrebende Silicon Valley eingeladen – anders als erhofft, heuerte er jedoch nicht bei einer Computerfirma an, sondern nutzte die gute Gelegenheit, Messgeräte für sein Labor zollfrei einzukaufen. Übrigens: Sein später aufgenommenes Elektrotechnik-Studium an der Uni Stuttgart brach der findige Schwabe nach der Zwischenprüfung ab, um sich von nun an komplett der Herstellung von Lautsprechern und Verstärkern zu widmen.

Seine Motivation beschreibt Günther Nubert so: „Eigentlich wollte ich ja nur meine Lieblingsmusik in optimaler Qualität genießen. Weil es schlicht keine guten Lautsprecher zu kaufen gab, zumindest nicht zu schwabenfreundlichen Preisen, habe ich eben selbst welche konstruiert.“



Heute arbeiten rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Nubert. Günther Nubert selbst hat das Tagesgeschäft der Entwicklungsarbeit inzwischen an ein Ingenieursteam abgegeben, trifft jedoch bis heute wichtige Entscheidungen in Bezug auf die Produktgestaltung.

Wir gratulieren – und empfehlen Ihnen bei der Gelegenheit die Lektüre unserer zahlreichen Nubert-Rezensionen.

