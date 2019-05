Goldring – der Name lässt Vinylfreunde lächeln: Das bereits 1906 in Großbritannien gegründete Unternehmen hat sich ganz der Herstellung feiner MC- und MM-Tonabnehmersysteme verschrieben. Das Portfolio von Goldring umfasst derzeit zwölf Magnetsysteme in einem Preisrahmen von 70 bis 579 Euro sowie drei MC-Tonabnehmer, für die zwischen 479 und 1.100 Euro zu bezahlen sind.

Nun gibt der in Lünen bei Dortmund ansässige Vertrieb IDC Klaassen bekannt, dass er per 1. Mai 2019 den Vertrieb der Goldring-Produkte in Deutschland übernommen hat. Goldring ist in guter Gesellschaft, denn IDC Klaassen vertreibt über seine etablierten und engagierten Fachhändler viele weitere klangvolle Marken wie Q Acoustics, Ascendo, Accustic Arts oder auch Isotek.

Martin Klaassen, Geschäftsführer von IDC Klaassen, freut sich: „Mit Goldring können wir den IDC-Fachhändlern eine weitere weltweit bekannte und gerühmte Marke anbieten, deren Tonabnehmer sämtliche Preisklassen abdecken und in Verbindung mit den meisten Tonarmen und Analoglaufwerken überdurchschnittlich gut klingen.“

Wir wünschen gute Zusammenarbeit!

Kontakt

IDC Klaassen

Am Brambusch 22

44536 Lünen



Telefon: +49(0)231-9860285

E-Mail: info@mkidc.eu

Web: https://idc-klaassen.com/