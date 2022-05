Mit dem Eroica HX macht der bekannte Analog-Audio-Hersteller Goldring nicht zuletzt solchen Vinylfreunden ein attraktives Angebot, die mit MM-Systemen hören, gerne upgraden möchten, aber keinen MC-Vorverstärker haben: Der MC-Tonabnehmer Eroica HX kommt nämlich mit einer außergewöhnlich hohen Ausgangsspannung.

Goldring Eroica HX: Technik und Konzept

Es handelt sich beim Goldring Eroica HX um ein „echtes“ Moving-Coil-System (MC). Anders als viele Vertreter der Zunft liefert das Eroica HX eine so hohe Ausgangsspannung, dass es – so sagt der Hersteller – direkt am MM-Eingang eines Phonoverstärkers betrieben werden kann. Goldring rühmt unter anderem die gute Dynamik, die stabile Stereoabbildung sowie die geringen Verzerrungen selbst bei hohen Frequenzen.

Möglich wird das alles unter anderem durch ein neues Kreuzankerdesign aus reinem Eisen im Verbund mit höherer Leistung arbeitenden Kupferwicklungen, eine Diamantnadel, die Frequenzen bis 50 kHz verzerrungsminimal abtasten können soll, sowie ein Gehäuse aus einem leichten, aber steifen Verbundmaterial namens Pocan.

Der Goldring Eroica HX sei für fast alle Tonarmarten geeignet, verspricht die Pressemitteilung, „egal, ob sie gerade, S– oder J–förmig sind, und egal, ob sie aus Aluminium oder Kohlefaser bestehen“.

Goldring gibt für seinen High-Output-MC-Tonabnehmer einen Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz bei einer Abweichung von max. ± 3dB und eine Kanaltrennung von >25 dB bei 1 kHz sowie eine Empfindlichkeit von 2,5 mV bei 1 kHz und 5 cm/s (± 1 dB) an. Die empfohlene Auflagekraft liegt zwischen 1,5 und 2 Gramm.

Der Preis des MC-Tonabnehmers Goldring Eroica HX beträgt 699 Euro.

