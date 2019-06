Der dänische Hersteller Gato Audio – im Produktportfolio sind allerlei Elektronikkomponenten und Lautsprecher – lässt seinen Kunden künftig die Wahl: Entweder, sie kaufen beim Fachhändler und erhalten dafür im Gegenzug fachkundige Beratung und Support – oder sie erstehen die Produkte des Herstellers künftig im hauseigenen Online-Shop. So können die Komponenten direkt ab Werk in Kopenhagen ohne Umwege verschifft werden, was sich in Preisnachlässen von bis zu 40 Prozent niederschlagen soll.

Man hat dabei auch an diejenigen gedacht, die in den letzten zwei Jahren noch zum Händlerpreis gekauft haben – für diese Kunden gibt es ein spezielles Kompensationsprogramm, Besitzer von Gato-Geräten können sich gerne telefonisch oder per Mail an Gato Audio wenden.

Kontakt

Gato Audio

Marielundvej 28

2730 Herlev

Denmark

Telefon: +45-4095 2205

E-Mail: hello@gato-audio.com

Web: https://www.gato-audio.com/eu/