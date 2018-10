Von Hand fürs Ohr: Denon AH-D9200 Referenz-Kopfhörer

Dass Denon mit seiner aus geschlossenen Over-Ear-Kopfhörern bestehenden „Wood Serie“ alles andere als auf dem Holzweg ist, zeigen nicht zuletzt die fairaudio-Tests der Modelle Denon AH-D5200 (mit Zebraholz) und Denon AH-D7200 (mit Walnussholz). Dritter im Bunde und zugleich neue Referenz der Wood-Serie ist nun ganz frisch der Denon AH-D9200. Dank „einzigartiger vibrationsdämpfender Eigenschaften“, wie die Pressemitteilung verheißt, fiel die Wahl beim Topmodell auf japanischen Bambus, der die Geräuschdämmung unterstütze und zugleich „die Musik mit Wärme und Lebendigkeit“ bereichere. Wegen der natürlich-markanten Maserung des Bambus‘ sei jeder Kopfhörer optisch im Grunde ein Unikat, so die auf über 50 Jahre Erfahrung im Kopfhörerbau zurückblickenden Japaner, die den AH-D9200 im Denon-Werk Shirakawa Audio Works von Hand fertigen.

Neben Bambus zählen ledergepolstertes, druckgegossenes Aluminium für den Kopfbügel und von Hand gearbeitetes Leder für die Memoryschaum-Ohrpolster zur Zutatenliste des mit 375 Gramm noch moderat gewichtig ausfallenden Denon AH-D9200. Ebenso natürlich die patentierten, auf vibrationsdämpfenden Lagern aus Harz montierten 50-Millimeter-FreeEdge-Treiber, die mit Membranen aus besonders resonanzarmen Nanofasermaterial aufwarten. Die zugehörigen Neodym-Magnete wiesen zudem noch Eisen und Bor als Ingredienzien auf, so Denon, was bei aller Magnetkraft (Flussdichte > 1 Tesla) eine platzsparende Bauform ermögliche und weiterhin verzerrungsminimierend wirke. Mit 24 Ohm Impedanz und einer Empfindlichkeit von 105 dB/mW sollte der Denon AH-D9200 auch für mobile Amps eine gut zu händelnde Last darstellen.

Als Dreingaben finden sich im Karton des Denon AH-D9200 ein drei Meter langes, versilbertes Kabel aus sauerstofffreiem Kupfer mit massivem 6,3-Millimeter-Klinkenstecker für den Anschluss an stationäre Kopfhörerverstärker. Das ebenfalls beiliegende 1,3 Meter lange Kabel mit 3,5-Millimeter-Klinkenstecker hingegen zielt vornehmlich auf mobile Einsätze ab. Eine schützende „luxuriöse Aufbewahrungsbox“, so der Hersteller, und ein Reinigungstuch sollen für ein langes Kopfhörerleben bürgen.

Der Denon AH-D9200 ist ab sofort für 1.599 Euro im ausgesuchten Fachhandel erhältlich.

