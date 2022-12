Wie der Vertrieb IAD mitteilt, habe man schon immer viel Wert auf eine fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Fachhandel gelegt. Das gilt auch für das neue HiFi-Studio namens „Da staunt das Ohr“, das am 14. Januar 2023 eröffnet. Besitzer Richard Menzel möchte mit seinem Studio die Liebe zur Musik an alle interessierten Menschen weitergeben – und legt dabei auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis besonderen Wert.

Da staunt das Ohr: Hintergründe und Eröffnungsfeier

Richard Menzel ist in einem musikbegeisterten Haushalt aufgewachsen. Neben der Handwerkslehre machte er abends parallel das Fachabitur, um Elektroniker zu werden – und um Verstärker und Lautsprecher zu entwickeln. Auch das lastete den Tausendsassa offenbar nicht voll aus, denn er konnte sich noch dazu als Fotograf in der Werbung etablieren – was ihm am Ende die entsprechenden finanziellen Mittel einbrachte, um sein eigenes Fachgeschäft zu eröffnen.

Bei „Da staunt das Ohr“ gibt es eine Reihe von Produkten aus dem IAD-Vertriebsportfolio: unter anderem die High-End-Lautsprecher aus der Fibonacci-Serie von Wilson Benesch, aber auch digitale Quellen und Komponenten von Lumin und Silent Angel sowie Elektronik der Traditionsmarke Quad. Weiterer, wichtiger Schwerpunkt ist das Thema Kabel. Hier hat Menzel in den letzten Jahrzehnten hunderte von Verbindern getestet, um seinen Kundinnen und Kunden die optimale Lösung zu bieten.

Wer klassischen Service rund ums Vinyl braucht, der bekommt ebenfalls Hilfe, z.B. bei der Justierung des Tonabnehmers, der Anpassung einer Phonovorstufe oder auch in Form einer Schallplattenwäsche mit einer Keith-Monk-Waschmaschine.

Das Studio verfügt über drei Hörräume und drei Etagen – und residiert in einem alten Fachwerkhaus. Die Eröffnung findest statt am 14. Januar 2023 ab 10 Uhr. Vor Ort ist auch Krey Baumgartl, der IAD-Produktexperte. Wer sich vorab anmelden möchte, Fragen und Anregungen hat, kann gerne vorab per Mail (siehe Kontaktdaten unten) Kontakt aufnehmen.

Kontakt

Da staunt das Ohr

Bildechinger Steige 5

72160 Horb am Neckar



Telefon: +49(0)1522-8965706

E-Mail: mensch@dastauntdasohr.de

Web: https://www.dastauntdasohr.de/