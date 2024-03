Das muss gefeiert werden: Der britische Hersteller Cyrus Audio begeht in diesem Jahr sein vierzigjähriges Firmenjubiläum. In Deutschland werden die Cyrus-Komponenten von Bellevue Audio vertrieben – und Bellevue macht begleitend zum Jubiläum mehrere spannende Angebote für Interessierte.

Cyrus Audio: Rabatte und Inzahlungnahmen

Die erste Aktion findet bis zum 31. März 2024 statt. Sie betrifft den CD-Transport Cyrus CDt-XR (oben im Bild) sowie den CD-Spieler Cyrus CDi-XR.

Wer im Aktionszeitraum einen beliebigen CD-Spieler bei einem Cyrus-Fachhändler in Deutschland oder Österreich in Zahlung gibt, erhält auf den CDt-XR einen Rabatt von 900 Euro und auf den CDi-XR einen Rabatt in Höhe von 800 Euro gegenüber dem regulären Verkaufspreis.

Wie Bellevue Audio mitteilt, soll es in den nächsten Monaten weitere Aktionen geben. Schauen Sie hierzu regelmäßig auf die Website des Vertriebs – oder natürlich hier bei uns vorbei.

Zur Einstimmung empfehlen wir die Lektüre unseres letzten Testberichts – hier hatten wir die Vor-End-Kombi Cyrus Pre-XR und Stereo 200 zu Gast.

Kontakt

Bellevue Audio GmbH

Kessebürener Weg 6

59423 Unna



Telefon: +49(0)2303 - 3050178

E-Mail: office@bellevueaudio.de

Web: https://bellevueaudio.de/