Der britische Hersteller Chord Electronics gibt bekannt, dass sich ab sofort ein neuer Vertrieb um die Distribution der HiFi- und Tabletop-Produkte in Deutschland und Österreich kümmert. Es handelt sich um das Unternehmen Drei H, das bereits für Marken wie Melco und Lyngdorf Audio aktiv ist. Die Sparte der Chord-Mobilgeräte verbleibt beim bisherigen Vertrieb, nämlich der CMA Audio GmbH.

Chord Electronics: Das Unternehmen

Gegründet wurde Chord Electronics im Jahr 1989 von John Franks. Ursprünglich hat das Unternehmen seine Wurzeln in der Luftfahrttechnologie, wo bekanntermaßen kompromisslose Qualitätsstandards gelten. Die ersten Verstärker von Chord Electronics wurden – so geht die Legende – an die BBC geliefert, später folgten führende Tonstudios wie die Abbey Road Studios oder Sony Music in New York sowie das Royal Opera House.

Das Portfolio ist inzwischen ausgewachsen: Unter anderem sind Streamer, Phonovorstufen, DACs und diverse Verstärker im Programm. Wir hatten hier bei fairaudio auch schon Elektronik von Chord Electronics im Test – nämlich den Hugo 2 in Verbindung mit dem Chord Electronics 2go sowie den Chord CPM2650 Verstärker.

Wir wünschen der neuen Partnerschaft gutes Gelingen!

Kontakt

DREI H Vertriebs GmbH

Kedenburgstraße 44 Haus D

22041 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49(0)40 375 075 15

E-Mail: info@3-h.de

Web: https://3-h.de/