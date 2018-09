Der Hybrid-Receiver MR 780 sowie der Hybrid-Vollverstärker RV 4 (siehe unser Test aus dem vergangenen Jahr) markierten seinerzeit den Startschuss für eine neue Generation audiophiler Lösungen des Pulheimer Herstellers Magnat. „Klassik meets Moderne“ hieß gewissermaßen das Motto: Physisch kompromisslos dimensioniert, hochwertige Optik, akkurater Innenaufbau – so die Einträge im Pflichtenheft einerseits, digitale Eingänge und kabelloses Bluetooth-Streaming andererseits.

In diesem Zusammenhang brandneu an den Start gebracht wurde nun der in ein Vollmetallgehäuse mit massiver, gebürsteter Aluminiumfront gekleidete CD-Receiver Magnat MC 100, der unter anderem mit Hi-Res-Audio-Zertifizierung seitens der Japan Audio Society aufwartet: Entsprechend verdaut der Magnat’sche Frischling Datenströme mit bis zu 192 kHz/24 Bit Auflösung.

Ein hochwertiges CD-Laufwerk (normale CDs, aber auch MP3 & WMA), DAB- sowie FM-Tuner, digitale Eingänge (S/PDIF elektrisch & optisch) und Bluetooth-aptX zählen des Weiteren zur Featureliste des Magnat MC 100. Neben den digitalen Schnittstellen hat’s am Magnat MC 100 zudem zwei analoge Cinchbuchsen, einen Subwoofer- und Stereo-Festpegelausgang (Rec Out) sowie frontseitige Ausgänge in Form von 3,5-mm- und 6,3-mm-Klinken für Kopfhörer.

Die Verstärkersektion des Magnat MC 100 glänze mit besonders kurzen Signalwegen, wie die Pressemitteilung verheißt – damit korrespondieren im Grunde auch die kompakten Ausmaße des CD-Receivers, ist der MC 100 doch gerade einmal 28 Zentimeter breit. Gleichwohl soll der große Kühlkörper im Zentrum des Innenaufbaus die Audio-Sektion wirksam vom CD-Laufwerk und dem von 20.000 μF Siebkapazität flankierten Ringkerntransformator trennen, um wechselseitige Störeinflüsse im Zaum zu halten. 35 Watt Nenn- und 70 Watt Impulsleistung pro Kanal deklariert Magnat für seinen MC 100.

Ein trotz aller Funktionsvielfalt eingängiges Bedienkonzept mit aufgeräumter Gerätefront inklusive eines Drück-Dreh-Reglers sowie das in drei Helligkeitsstufen dimmbare zweizeilige Schönschrift-Display runden das Leistungspaket des Magnat MC 100 ab. Und klar: Sämtliche Funktionen lassen sich auch mit der beiliegenden Systemfernbedienung ansteuern.

Der CD-Receiver Magnat MC 100 ist sowohl über den Handel als auch online beziehbar. Seine unverbindliche Preisempfehlung beträgt 649 Euro.

