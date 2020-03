Der britische Hersteller Cambridge Audio – wir verweisen in diesem Zusammenhang auch gern auf unseren Test des Vollverstärkers Edge A – gibt in einer aktuellen Pressemitteilung bekannt, dass sowohl der Vorverstärker/Netzwerkspieler Edge NQ als auch der Netzwerkspieler CXN (V2) per Firmware-Update Roon Ready werden können.

Zur Erinnerung: Bei Roon handelt es sich um ein multiroomfähiges Musik-Ökosystem, das die Verwaltung der eigenen Musiksammlung um zahlreiche Multimedia-Inhalte erweitert, beispielsweise mit Bildmaterial, Credits, Songtexten, Hintergrundinfos zu Künstlern oder auch Rezensionen. Roon kann überdies lokale Musikdateien mit Bibliotheken von Tidal und Qobuz verknüpfen – und vieles mehr.

Wer weitere Infos über den Cambridge Audio CXN (V2) braucht, der kann auch in unserer Pressemeldung zur verbesserten Neuauflage des CXN schmökern.

Preise:

Cambridge Audio Edge NQ Netzwerkspieler/Vorverstärker: 4.000 Euro

Cambridge Audio CXN (V2) Netzwerkspieler: 1.099 Euro

Kontakt

Cambridge Audio

Alter Wandrahm 15

20457 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49(0)40 947 92800

E-Mail: info@cambridgeaudio.com

Web: https://www.cambridgeaudio.com/deu/de