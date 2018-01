Cambridge Audio vermeldet soeben, dass der vor einigen Jahren erfolgreich eingeführte Netzwerkspieler CXN nun in einer überarbeiteten Version erhältlich sei – und zwar unter dem Namen CXN (V2).

Dem Nachfolger des mehrfach preisgekrönten CXN wurde nicht nur ein schnellerer Prozessor spendiert, sondern auch doppelt so viel Arbeits- und Flash-Speicher. Das wiederum ermöglicht unter anderem ein optimiertes Betriebssystem mit einer deutlich schneller reagierenden Bedienoberfläche sowie einer verbesserten Nutzerführung und einer schnelleren Suchfunktion.

Der Cambridge Audio CXN (V2) unterstützt nun auch dynamisch-adaptives Streaming (mpeg-DASH und HLS), welches für hörbar bessere Qualität beim Internet-Streaming bürgen und geringere Buffering-Zeiten bieten soll. Außerdem setzt der CXN (V2) – wie sein Vorgänger – auf Upsampling: Sämtliche Audiodaten werden für die Wiedergabe auf 24 Bit/384 kHz hochgerechnet. Unterstützt werden die Formate ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD (x64), WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+ und OGG Vorbis.

Beschickt werden kann der Cambridge CXN (V2) per RJ-45-Anschluss oder WLAN, über einen optischen und einen koaxialen S/PDIF-Eingang oder per USB-B. Ein weiterer USB-Port ist vorhanden, um Speichermedien wie Sticks oder Festplatten anzuschließen. Ausgangsseitig bietet der CXN (V2) je einen symmetrischen (XLR) und unsymmetrischen (Cinch-)Anschluss.

Eine weitere gute Nachricht für alle aktuellen oder künftigen Besitzer dieses und ähnlicher Geräte: Im Frühjahr 2018 wird der HiFi-Streaming-Service Tidal per Firmware-Update in die Modelle CXN, CXN (V2), Stream Magic 6 v2 und 851N sowie in die AV-Receiver CXR120 und CXR200 integriert. Nutzer können dann ihre Tidal-Accounts genauso komfortabel nutzen wie es bisher bereits mit Spotify möglich ist.

Der CXN (V2) ist ab sofort in den Farben Schwarz und Silber erhältlich.

Preis:

Cambridge Audio CXN (V2): 1.099 Euro

Kontakt

Cambridge Audio

Alter Wandrahm 15

20457 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49(0)40 947 92800

E-Mail: info@cambridgeaudio.com

Web: https://www.cambridgeaudio.com/deu/de