Achtung, schnell in den Kalender gucken: Am kommenden Samstag, den 5. Oktober 2019, halten die Mühlheimer Audiospezialisten von ATR in Zusammenarbeit mit dem ortsansässigen Record Store Mono-Ton ein ganz besonderes Schmankerl bereit. Während tagsüber feinste Lautsprecher des französischen Traditionsherstellers Cabasse in Augen- und vor allen Dingen Ohrenschein zu nehmen sein werden, ist abends Livemusik angesagt: Auf dem Plan steht die ausgebildete Jazzsängerin und Kunstförderpreisträgerin der Stadt Augsburg Hanna Sikasa, die dieses Jahr ihr erstes Studioalbum („Origin“) an den Start gebracht hat.

Klingt gut? Ab 11 Uhr geht’s los. Der Konzertbeginn ist für 18 Uhr anberaumt. Und das Ende? Ist offen …

Wo?

Kulturscheune der Altstadtfreunde

Zirkelschmiedsgasse 30

90402 Nürnberg

Kontakt

ATR Audio Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH

Schenkendorfstraße 29

45472 Mülheim an der Ruhr

Deutschland

Telefon: +49(0)0208-88266-0

E-Mail: webadmin@audiotra.de

Web: https://www.audiotra.de/