Bowers & Wilkins Zeppelin Wireless-Lautsprecher

Bereits im Jahr 2007 hat der britische Hersteller Bowers & Wilkins mit dem Zeppelin ein Lifestyleprodukt mit audiophilen Ansprüchen herausgebracht – seinerzeit fungierte der Zeppelin als hochwertige Dockinglösung für den iPod aus dem Hause Apple. Ganz frisch hebt nun die neuste Generation der südenglischen Zeppeline ab:

B&W Zeppelin 2021 – die Neuerungen

Der neue Wireless-Lautsprecher B&W Zeppelin passt sich an den Zeitgeist an und ist nunmehr auch streamingfähig. Das kann wahlweise per Bluetooth (aptX adaptive) oder Apple AirPlay 2 geschehen – somit ist er gleichermaßen für Apple- wie Android-User geeignet. Damit nicht genug: Über die Bowers & Wilkins Music App ist außerdem Zugriff auf alle wichtigen Streamingdienste wie Spotify Connect, Deezer, Qobuz oder Tidal – um nur einige zu nennen – möglich. Auch das Assistenzsystem Alexa ist integriert.

Ambitioniert für ein Gerät dieser Kategorie ist auch die integrierte Technik. So ist der neue Zeppelin mit einem 150-mm-Subwoofer, zwei 90-mm-Mitteltönern und zwei entkoppelten, der 600 Serie Anniversary Edition entlehnten Doppelkalottenhochtönern ausgestattet. Befeuert werden diese insgesamt fünf Treiber durch ein Verstärkersystem mit einer Gesamtleistung von respektablen 240 Watt. Und so verspricht B&W raumfüllenden Stereo-Sound erster Güte.

Der Zeppelin sei softwareseitig zukunftssicher, heißt es in der Pressemitteilung von B&W – denn er könne über Firmware-Updates mit neuen Funktionen ausgestattet werden. Unter anderem soll es im Frühjahr 2022 ein Upgrade geben, das Multiroom-Fähigkeiten mit sich bringt und ermöglicht, dass weitere Zeppeline sowie die Wireless-Lautsprecher aus B&Ws Formation-Serie im Verbund miteinander spielen können.

Erhältlich ist der Wireless-Lautsprecher Zeppelin in den Farbvarianten Pearl Grey und Midnight Grey – eine zuschaltbare Beleuchtung soll überdies schöne Lichteffekte ermöglichen.

Preis Bowers & Wilkins Zeppelin: 799 Euro

