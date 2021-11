Groß mit dem Rotstift zu wedeln, ist die Sache der effizient kalkulierenden Schwaben ja eigentlich nicht – zum Black Friday Event macht das Nubert-Team aber mal eine Ausnahme. Ab sofort bis Dienstag, den 30.11.21, 9 Uhr gibt es auf ausgewählte Elektronik und Lausprecher bis zu 21 % Preisnachlass.

So zum Beispiel bei den Nubert nuPro X-8000 RC, dem Spitzenmodell der Aktivlautsprecherreihe von Nubert. Wir hatten seinerzeit das Vorgängermodell im Test, das Ende 2019 sogar einen fairaudio’s favourite Award einheimste. Zum Paarpreis von 2.878 Euro (20 % Discount) gibt es die nuPro X-8000 RC als Zweite-Wahl-Modelle, die mit Lack-, Furnier- oder Gehäusefehlern versehen sein können, die aber, so Nubert, in der Regel schon aus zwei Meter Entfernung nicht mehr erkennbar seien.

Erste Wahl und dennoch günstig(er) sind dann etwa die Nubert nuBox 683 (1.020 Euro Paarpreis, entspricht 20 % Ersparnis) aus einer Baureihe, die wohl mit am stärksten für die fast 50-jährige Lautsprechertradition von Nubert steht. Ausgewachsene (115 Zentimeter hoch, je 38 Kilogramm schwer) Passivlautsprecher im 2,5-Wege-Design, die nicht nur angesichts ihres Preises im wahren Sinne des Wortes groß aufspielen können.

Und wer schon immer davon träumte, bei Nubert ganz oben ins Regal greifen zu können, darf sich über 15 % Preisnachlass (2. Wahl, 8.998 Euro Paarpreis) bei den Nubert nuPyramide 717 freuen. Diese technisch ziemlich eigenständigen Passivlautsprecher sind als „Rundumstrahler“ konzipiert. Genaues zu Technik und Sound erfahren Sie in unserem Test der schwäbischen Pyramiden.

Neben den erwähnten Lautsprechern gibt es natürlich noch weitere Black-Friday-Angebote bei Nubert samt weiterer Informationen zu den Produkten und direkter Bestellmöglichkeit.

Zur Nubert-Black-Friday-Sonderseite mit allen Angeboten gelangen Sie hier: https://www.nubert.de/black-friday/795/

Kontakt

Nubert electronic GmbH

Nubertstraße 1

73529 Schwäbisch Gmünd



Telefon: +49(0)7171-8712-0

E-Mail: info@nubert.de

Web: https://www.nubert.de/