Im beschaulich-schönen Mutzig, auch bei Bierfreunden nicht unbekannt, wurde 2016 das Unternehmen B.audio gegründet. In einer aktuellen Pressemitteilung berichtet die Manufaktur (alle Komponenten werden in Frankreich von Hand assembliert) von der neuen Geräteserie B.audio one, die drei Geräte umfasst.

Der B.audio B.dac one ist ein reinrassiger D/A-Wandler, der mit sechs Digitaleingängen ausgerüstet ist (je zwei optische sowie koaxiale S/PDIF-Eingänge und je ein AES/EBU(XLR)- und USB-B-Eingang). Er wandelt PCM-Daten bis 384 kHz / 32 Bit und DSD bis DSD256. Ausgangsseitig kann das gewandelte Signal symmetrisch (XLR) und unsymmetrisch (Cinch) abgegriffen werden. Getrennte Stromversorgungen für analoge und digitale Stufen sowie ein ausgefeiltes Design ohne sichtbare Verschraubungen spiegeln den professionellen Anspruch wider.

Wer neben dem DAC auch noch eine Lautstärkeregelung benötigt, dem kann geholfen werden – mit dem B.audio B.dpr one. Er basiert auf dem vorgenannten Gerät, besitzt jedoch eine vollwertige, regelbare Vorstufe. Damit nicht genug: Er kann um ein Analog-Board erweitert werden, das drei Hochpegeleingänge, zwei unsymmetrische und einen symmetrischen, mitbringt.

Mit dem B.amp one wiederum liefert B.audio eine Class-AB-Endstufe, die 2 x 60 Watt an 8 Ohm leistet und wahlweise symmetrisch oder unsymmetrisch beschickt werden kann. Die Endstufe soll sich unter anderem durch einen ausgezeichneten Signal-Rausch-Abstand und eine straffe Kontrolle der Lautsprecher bis in den Tiefbassbereich auszeichnen, so die Pressemitteilung.

Preise:

B.audio B.dac one: 7.290 Euro

B.audio B.dpr one: 9.490 Euro (Aufpreis Analogmodul: 1.590 Euro)

B.audio B.amp one: 10.790 Euro

Kontakt

RB-Audiovertrieb

Pradler Straße 3

A-6020 Innsbruck

Österreich

Telefon: +43(0)676-5906026

E-Mail: info@audiovertrieb.com

Web: https://www.audiovertrieb.com/