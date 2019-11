Der im badischen Malsch beheimatete Hersteller AVM bringt gleich zwei neue Endstufen der ambitionierten Ovation-Serie heraus. Bei beiden Geräten handelt es sich um Hybridkonzepte mit einer Röhrentreiberstufe und einer MOSFET-Endstufensektion.

Der AVM SA 8.3 ist ein Stereo-Endverstärker, der 2 x 450 Watt an 8 Ohm liefert und sowohl per Cinch als auch per XLR beschickt werden kann. Wem das noch nicht reicht, der kann alternativ zwei Monoblöcke AVM MA 8.3 erwerben – hier gibt es pro Kanal stolze 625 Watt Sinusleistung.

Ein großer Glasdeckel macht es bei beiden Geräten möglich, in das – auf Wunsch beleuchtete – Innenleben zu schauen. Wie immer werden die Boliden aus dem Hause AVM nicht in schnöden Pappkartons auf die Reise geschickt, sondern kommen standesgemäß im Ovation-Flightcase.

Erhältlich sind die AVM SA 8.3 und MA 8.3 in Silber und Schwarz – oder, gegen Aufpreis, mit einer massiven, handpolierten Chromfront.

Preise:

AVM SA 8.3: ab 14.900 Euro

AVM MA 8.3: 29.900 Euro (Paar)



PS: Auch wir haben schon häufiger die Geräte von AVM zu Gast gehabt – zwei davon haben sogar schon einen fairaudio’s-favourite-Award einheimsen können. Hier geht’s zu unseren AVM-Testberichten.

