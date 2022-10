Das unweit von Nürnberg gelegenen HiFi Forum Baiersdorf steht nicht nur für über 30 Jahre klassische HiFi-Kompetenz, sondern ist auch für seine Experimentierfreude bei anderen Themen bekannt. So betreibt man beispielsweise ein eigenes Smart Home zur Demonstration von Medien- & Haussteuerung, Netzwerktechnik, Medienintegration oder Raumakustik – und veranstaltet in diesem Rahmen regelmäßig Workshops und Messen.

Der jüngste Coup des umtriebigen HiFi-Forum-Teams um Chef Heiko Neundörfer ist ein Automated Showroom im „Haus Kompetenz“ der Firma „Ecoline Holzsystembau“ in Haar bei München. Das Besondere an diesem Showroom ist, dass man einen technischen Weg gefunden hat, der interessierten Besuchern die dort präsentierten HiFi-, Highend-, Heimkino- und SmartHome-Lösungen automatisiert erklärt. „Alle Funktionen im Automated Showroom funktionieren mit nur einem Knopfdruck“, verspricht die Pressemitteilung. Die HiFi-Forum-Baiersdorf-Berater stehen nicht vor Ort, aber online zur Verfügung, falls weitergehender Unterstützungs- oder Erklärungsbedarf besteht.

Die technische Ausstattung des Automated Showroom

Konkret geboten werden unter anderem eine Heimkinolösung mit Dolby-Atmos-Surround-Sound sowie einer Smart-Home-Steuerung inklusive Licht- und Sicherheitssystem. Mit dabei ist ein Kurzdistanz-Projektor xTV4K INV des italienischen Projektor-Spezialisten SIM2, der auf eine 254-cm-Stewart-High-Gain-Leinwand strahlt. Audioseitig flankieren dieses Ensemble ein Anthem-AV-Receiver mit Bowers-&-Wilkins-Serie 700-Signature–Lautsprechern, die wiederum von „unsichtbar“ installierten Subwoofern und deckenseitigen Dolby-Atmos-Speakern unterstützt werden.

Um das Thema Raumakustik kümmern sich das ARC-Raumakustik-Einmesssystem von Anthem sowie an der Raumdecke installierte Akustikelemente. Und natürlich ebenfalls in die Decke integriert ist das Lichtsystem: Es lässt sich zusammen mit den Medienelementen über die Smart-Home-Steuerung regeln. Last but not least gehört zum Automated Showroom ein Sicherheitssystem – unter anderem mit Videoüberwachung auf Basis von professionellen Araknis-Komponenten.

HiFi Forum Baiersdorf versteht den Automated Showroom lediglich als beispielhafte Demonstration – sowohl technisch als auch im Hinblick auf die Form und die Farb- und Holz-Ausführungen gäbe es viele Freiheitsgrade für Kundenwünsche.

Wo und wann?

Hans-Stießberger-Straße 2a | 85540 Haar bei München

Montag bis Donnerstag: 9 bis 17 Uhr

Freitag: 9 bis 14 Uhr

Kontakt

HiFi Forum Baiersdorf

Breslauer Straße 29

91083 Baiersdorf



Telefon: +49(0)9133-60629-0

E-Mail: verkauf@hififorum.de

Web: https://www.hififorum.de/