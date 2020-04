In Hamm, Münster und Hamburg können HiFi- und Heimkinofreunde beim Fachhändler Auditorium Komponenten und Lautsprecher kaufen – das war bisher schon bekannt. Doch in diesen turbulenten Zeiten hat sich das Auditorium-Team etwas Besonderes für alle diejenigen ausgedacht, die sich nicht die Lust an Musik und Heimkinoton verderben lassen und weiterhin ungehindert shoppen möchten.

Und deshalb hat man schnurstracks die Filialen zu Drive-Ins umfunktioniert. An allen drei Standorten ist es jetzt möglich, Einkäufe völlig kontaktlos zu tätigen – von der Plattenspielernadel bis zum 5.1-System. So funktioniert’s:

Jeder Standort verfügt über markierte Parkflächen. Sie fahren vor, wählen die Nummer der jeweiligen Filiale und schildern Ihr Anliegen. Die Mitarbeiter von Auditorium bringen dann die gewünschte Ware direkt bis ins Auto – natürlich unter Einhaltung der Hygienestandards: Alle Mitarbeiter tragen Handschuhe, die Flächen und Geräte werden desinfiziert – und bezahlt wird nach Möglichkeit kontaktlos per Kredit- oder Debitkarte.

Ob im Vorfeld telefonisch oder elektronisch bestellte Ware abgeholt wird oder es sich um einen spontanen Besuch handelt, soll dabei keinen Unterschied machen. Die Auditorium-Experten beraten gerne am Telefon und beantworten alle Fragen. Weitere Informationen finden Sie hier: auditorium.de/drive-in

Hier die Telefonnummern und Adressen der einzelnen Standorte:

Hamm: 02381 – 9339-70 | Feidikistraße 93, Drive-in-Parkplatz Ferdinand-Poggel-Straße

Hamburg: 040 – 300 923 18-0 | Poggenmühle 1, Drive-In-Parkplätze am Neuen Wandrahm

Münster: 0251 – 48 44 55-0 | Alter Steinweg 22-24, Drive-In-Parkplätze im Hof

