Falls Sie nach der Lektüre unserer bisherigen AudioSolutions-Rezensionen dachten, der Hersteller habe sich auf eher preisgünstiges HiFi festgelegt, so gilt vielmehr: Die Litauer beherrschen die komplette Klaviatur.

So haben sie jüngst auf der Münchner High End ihren neuen Standlautsprecher AudioSolutions Virtuoso M vorgestellt. Entwickelt wurde das Modell vom AudioSolutions-Inhaber Gediminas Gaidelis höchstselbst – und es gibt einige konzeptionelle Besonderheiten: So unterstützt beispielsweise ein Miniatur-Hornvorsatz die 3-cm-Seidengewebe-Kalotte, um sowohl deren Wirkungsgrad zu steigern als auch etwaige Verzerrungen zu minimieren. Nach unten angekoppelt ist ein 16-cm-Mitteltöner mit vergleichsweise breitbandiger Auslegung, er spielt den Bereich von 500 bis 7.000 Hertz. Zwei 20-cm-Tieftöner kümmern sich mit Verve um den Basskeller. Damit nicht genug: Die Frequenzweiche dieses Passivlautsprechers kennt drei vordefinierte Profile: Balanced, Soft und Enhanced. Somit lässt sich der Sound des AudioSolutions Virtuoso M an den individuellen Geschmack oder die Hörgegebenheiten anpassen.

Die Gehäusekonstruktion der AudioSolutions-Virtuoso-Serie folgt dem „Box-in-a-Box“-Prinzip, bei dem das Innengehäuse mit einem zusätzlichen Außengehäuse verleimt wird, was die Steifheit des gesamten Gehäuses um den Faktor 10 erhöhe und somit dessen Einfluss auf das Klanggeschehen erheblich minimiere, so die Pressemitteilung.

Alle AudioSolutions-Virtuoso-Modelle sind in sieben Standardlack- und fünf Metallic-Versionen verfügbar. Wer mag, kann sogar die Variante „Flame Chameleon“ buchen – hier scheint der Lack seine Farbe in Abhängigkeit vom einfallenden Licht zu verändern.

Preis AudioSolutions Virtuoso M Standlautsprecher: ab 23.000 Euro

Kontakt

Cottbus HiFi

Byhlener Straße 1

03044 Cottbus

Deutschland

Telefon: +49(0)355-38377808

E-Mail: thomas.wendt@mac.com

Web: https://www.cottbus-hifi.de