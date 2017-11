Audeze, der amerikanische Spezialist für magnetostatische Kopfhörer, stellt seinen jüngsten Spross vor – und das tatsächlich auch ganz leibhaftig auf dem am kommenden Wochenende vom 04.11. – 05.11.2017 stattfindenden CanJam (wir berichteten):

Bei der Entwicklung des offenen Over-Ears Audeze LCD-MX4 wurden nicht zuletzt die besonderen Bedürfnisse von Producer und Mastering Engineers berücksichtigt, die aber für die meisten Heimanwender gleichsam relevant sein dürften: Durch die Verwendung von Magnesium, Kohlefaser und Fluxor-Magneten sei der Audeze LCD-MX4 rund 30 % leichter als andere LCD-Modelle, verspricht die Pressemitteilung. Neuartige lederumhüllte Memory-Foam-Ohrpolster sollen den Tragekomfort weiter erhöhen und lange Mastering-Sessions, aber auch ausgedehnte Hörabende ohne „Nebenwirkungen“ ermöglichen.

Bei alledem, so heißt es in der Pressemitteilung weiter, sei „der Audeze LCD-MX4 die Idealkombination aus LCD-X und LCD-4“: Die besonders agile Membran sowie die Leiterbahnen habe er vom Audeze LCD-X geerbt, die 1,5 Tesla Magnetkraft hingegen vom Audeze LCD-4. Klanglich soll er dadurch unter anderem eine Bühne virtualisieren, die an Studiosituationen gemahnt – die hohe Empfindlichkeit (105 dB/1mW, 20 Ohm Nennimpedanz) ermögliche die Kombination mit den verschiedensten Mischpulten oder Audio-Interfaces.

Die unverbindliche Preisempfehlung für den Audeze LCD-MX4 beträgt 3.599 Euro. Ab Mitte November 2017 wird er inklusive Travelcase im Fachhandel zu finden sein.

