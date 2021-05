Der Hersteller Advance Paris stellt mit dem Monoblock X-A220 EVO die weiterentwickelte Variante der X-A220-Endstufe vor, die wir bereits im Juni 2014 zum Test bei fairaudio hatten. Advance Paris empfiehlt als kongenialen Spielpartner die Vorstufe X-P500 aus gleichem Haus, selbstverständlich kann aber auch jede andere Vorstufe genutzt werden.

Advance Paris X-A220 EVO Mono-Endstufe Technik

In dem stahlverstärkten, starren Gehäuse findet sich – wie man auch unten auf dem Foto sieht – ein offensichtlich wohlstrukturierter Aufbau mit getrennten Sektionen, der für kurze Signalwege bürge, so Advance Paris. Der verbaute 700-VA-Ringkerntrafo des Class-A/B-Verstärkers bekam insgesamt 40.000 Mikrofarad Kondensatorkapazitäten zur Seite gestellt und soll über die Leistungstransistoren bis zu stabile 220 Watt an 8 Ohm vermitteln.

Signale können per Cinch- oder XLR-Anschluss zugeliefert werden. Die Lautsprecherterminals sind vergoldet und mit Acryl ummantelt.

Die Frontseite zeigt sich stylish und aufgeräumt: Leidglich ein Einschaltknopf und ein großzügig bemessenes VU-Meter zieren die hochglanzschwarze Acrylglasfront.

Paarpreis Advance Paris X-A220 ECO: 3.180 Euro

