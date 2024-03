Der im oberbayrischen Wörthsee beheimatete Hersteller Lindemann Audio feiert in diesem Jahr sein dreißigjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass bietet Lindemann seinen Kundinnen und Kunden einige interessante Neuerungen sowie Sonderaktionen an. Eine Live-Präsentation gibt es ebenfalls zu erleben.

30 Jahre Lindemann und blutjunge Lautsprecher

Zunächst einmal wartet Lindemann mit zwei echten Produktneuheiten auf: Da wäre zunächst der passive Kompaktlautsprecher Move, der ein sehr ungewöhnliches Zweiwegekonzept verfolgt – und gerade von uns getestet wird, ein ausführlicher Hörbericht wird in Bälde folgen. Ebenfalls neu ist die aktive Basserweiterung Groove, die dem Move auf Wunsch beiseite gestellt werden kann. Sie beinhaltet eine Aktivelektronik und einen Subwoofer und macht das Lindemann’sche Move-Groove-Gespann zu einem vollaktiven Bundle, welches direkt an eine Quelle angeschlossen werden kann, zum Beispiel an das Musicbook Combo (siehe Test Musicbook Combo).

Special offers

Damit nicht genug: Lindemann plant für mehrere Produkte – wie das Musicbook Source II und Power II sowie die Limetree Bridge II – attraktive Sonder- und Bundle-Angebote, mehr dazu ist in Kürze auf der Lindemann-Website und im Fachhandel zu erfahren.

Lindemann live

Außerdem veranstaltet Lindemann ein High-End-Preview beim Fachhändler Allegro Hifi im unterfränkischen Elfershausen. Hier können Sie – präsentiert von Norbert Lindemann persönlich – erleben, wie das System aus Musicbook Combo sowie dem Lautsprecher Lindemann Move samt Basserweiterung Groove klingt. Lassen Sie sich überraschen!

Wann?

Samstag, 6. April 2024, 10 – 16 Uhr

Wo?

Allegro Hifi

Auraer Str. 14 | 97725 Elfershausen

Kontakt

Lindemann audiotechnik GmbH

Am Anger 4

82237 Wörthsee

Deutschland

Telefon: +49(0)8153-9533390

E-Mail: info@lindemann-audiotechnik.de

Web: https://lindemann-audio.de/