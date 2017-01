Gehe zu ... Bücher & Beats Klang: Lindemann musicbook:25 Test-Fazit: Lindemann musicbook:25

Januar 2017 / Nochen Heinecken

Als die fairaudio-Kollegen mich Anfang November fragten, ob ich Lust hätte, das neue Lindemann musicbook:25 DSD zu testen, musste ich kurz innehalten: Hatte ich doch bereits vor gut zwei Jahren den Vorgänger musicbook:25 getestet – und wäre von einer Neuauflage so viel zu erwarten, dass man daraus wirklich eine komplett neue Rezension machen könnte? Nun, ein kurzer Schnack mit Christopher von Delhaes von Lindemann (www.lindemann-audio.de), konnte mich dann doch neugierig machen. Es sei nämlich bei der Neuentwicklung im Grunde kein Stein auf dem anderen geblieben. Ein per Mail nachgeschobenes Whitepaper zur Neuentwicklung machte mich dann erst recht neugierig. Ich sagte zu – und sollte es nicht bereuen! Lassen wir uns doch mal auf der Zunge zergehen, was das neue musicbook:25 DSD alles kann:

Wie das Kürzel DSD bereits zeigt, ist das neue Lindemann musicbook:25 DSD-fähig. Während beim „alten“ - das übrigens auf die neue Version upgedatet werden kann - eine Samplingrate von 192 kHz und eine Auflösung von 24 Bit die obere Grenze dessen markierte, was an Digitalsignalen - und zwar ausschließlich im PCM-Format - verarbeitet werden konnte, lässt das neue DSD-Dateien bis DSD 256 (4-fach DSD) und PCM-Signale bis zu einer Samplingrate von 384 kHz bei 24 Bit zu. Erwähnenswert dabei ist, dass zum einen sowohl DSD- als auch PCM-Signale nativ – also ohne Wandlung in das jeweils andere Format – gespielt werden können, zum anderen man bei Lindemann aber der Ansicht ist, dass die Wandlung von PCM zu DSD inklusive eines Re- beziehungsweise Upsamplings generell klangförderlich sei. Auf diese Weise kann das Musiksignal – gewissermaßen in aller Ruhe – über die hochpräzise interne Clock neu getaktet werden, was potenziell klangschädlichen Jitter minimieren soll. Das Faktenblatt des Geräts gibt eine Jitterreduktion von mehr als 40 dB an, nicht schlecht.

Aus diesem Grund ist das Lindemann musicbook:25 im Auslieferungszustand so eingestellt: Eingehende PCM-Signale bis 48 kHz Samplingfrequenz werden defaultmäßig in DSD128 umgerechnet; höher aufgelöste Signale in DSD256. Auf native PCM-Wiedergabe - mit und ohne Resampling - kann jedoch über das Einstellungsmenü jederzeit umgeschaltet werden. Außerdem neu ist ein Bluetooth-Empfangsmodul, das aptX unterstützt und dabei unter anderem auch AAC spielt. Geblieben hingegen ist die Anschlussvielfalt: Es gibt zwei analoge Hochpegeleingänge, sechs Digitaleingänge (USB-B für den Rechner rückseitig, USB-Speichermedien frontseitig, je 2 x S/PDIF optisch und koaxial), eine RJ-45-Buchse fürs LAN sowie ein WLAN-Empfangsmodul. Ausgangsseitig verfügt das Lindemann musicbook:25 DSD über einen symmetrischen XLR- und einen unsymmetrischen Cinch-Ausgang. Beide Ausgänge können übrigens gleichzeitig verkabelt und genutzt werden. Sehr schön, wenn man verschiedene Endstufen, Aktivlautsprecher etc. befüttern will.