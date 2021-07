Beim Lautsprecherhersteller Wilson Audio macht man für gewöhnlich keine Kompromisse. Das betrifft nicht nur die exquisiten Schallwandler selbst, auch beim „Drumherum“ wird laufend geforscht. Mit der sogenannten Acoustic Diode stellt Wilson Audio nun ein Spike-System vor, das in Bezug auf Aufwand – und auch Preis – einzigartig sein dürfte.

Wilson Audio Acoustic Diode – Prinzip

Idealerweise leitet ein Spike-System die Vibrationen des Lautsprechergehäuses in den Boden ab und eliminiert zugleich unerwünschte Vibrationen, die vom Boden des Hörraums in das Gehäuse übertragen werden.

Mit der Wilson Audio Acoustic Diode soll genau dies möglich sein. Herzstück dieser Schwingungsdämpfungstechnologie ist ein selbst entwickelter, schichtgebundener Dämpfungsverbund, den man bei Wilson Audio „V-Material“ nennt. Die Energie, die vom Gehäuse ausgeht, wandert in ebendieses V-Material. Die Schwingungen des Bodens, die den Spike hinaufwandern, werden von der Masse der Akustikdiode absorbiert. So soll die perfekte Balance aus An- und Entkopplung gewährleistet werden.

Wer Lautsprecher von Wilson Audio besitzt, kann seine bestehende Spike-Baugruppe auf das neue System upgraden. Aktuell verfügbar sind die Gewindegrößen 1/2″-13 und 3/8″-16, weitere Optionen – auch für Fremdhersteller – sollen im dritten Quartal des Jahres folgen. Das alles hat allerdings einen stolzen Preis: Ein 8-er-Set für zwei Lautsprecher kostet respektable 3.500 Euro.

Kontakt

Audio Reference

Alsterkrugchaussee 435

22335 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49(0)40–53320359

E-Mail: info@audio-reference.de

Web: https://audio-reference.de/