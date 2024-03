Mit der Super Denton erweitert Wharfedale seine Retro-Lautsprecherserie „Heritage“ um ein weiteres Modell, einen kompakten Dreiwege-Lautsprecher, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1971 zurückreichen. Das ist nicht zuletzt eine gute Nachricht für alle Liebhaber von Vintage-Konzepten.

Wharfedale Super Denton: Tradition und Technik

Die Super Denton wurde inspiriert durch die 1971 vorgestellte Denton 3 – das war seinerzeit laut Wharfedale das kompakteste Dreiwegesystem auf dem Markt. Auch heute ist die Super Denton noch recht kompakt – sie ist nur 36 Zentimeter hoch, rund 25 Zentimeter breit und knapp 28 Zentimeter tief.

Natürlich steckt in der aktuellen Wharfedale Super Denton Technik von heute: So basiert der 25-mm-Kalottenhochtöner auf dem Flaggschifflautsprecher Dovedale, die 50-mm-Mitteltonkalotte stammt aus der preisgekrönten Evo4-Reihe und der 16,5-Zentimeter-Tieftöner mit Kevlar-Gewebekonus bekam gleich zwei Bassreflex-Ports zur Seite gestellt, was laut Datenblatt eine untere Grenzfrequenz von 40 Hertz ermöglicht.

Frequenzweiche und Gehäuseaufbau

Ebenfalls auf dem Stand der Technik sei die Frequenzweiche, heißt es bei Wharfedale: Sie soll durch hochwertige Luftspulen und Polypropylen-Kondensatoren langzeitstabil sein und klaren, detaillierten Klang mitbringen.

Gegenüber dem ursprünglichen Modell wurde auch beim Gehäuse Hand angelegt, das betrifft sowohl die Materialauswahl als auch die optimale Form der inneren Verstrebungen und die Platzierung der Treiber. Diese ist asymmetrisch – je nach Geschmack und Hörraumeigenschaften lassen sich die Super Denton wahlweise mit innen- oder außenliegenden Hochtönern aufstellen.

Varianten, Verfügbarkeit, Preis

Erhältlich sind die Wharfedale Super Denton ab sofort in drei Ausführungen: Walnuss, Eiche und Mahagoni. Der Paarpreis beträgt 1.199 Euro.

